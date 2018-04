Co doporučují odborníci

Luděk Maar, TriMan

Pro spoření všech tří uvedených částek bych doporučil stejný postup, ale rozdíl bude při různých dobách spoření.

Doba spoření tři roky je příliš krátká na to, abychom využili výhod nabízených státem. Jako alternativu lze využít pravidelné investování zvolené částky do některého konzervativního otevřeného podílového fondu (tedy méně rizikového, například fondy peněžního trhu, poznámka redakce). O jeho výběru je vhodné poradit se s nezávislým odborníkem.

Při době spoření šest let je ideální využití stavebního spoření. I přes snížení státní podpory od letošního roku je to stále bezkonkurenčně nejlepší způsob spoření. Výběr stavební spořitelny není příliš důležitý, pokud chceme pouze zhodnotit prostředky. Uvažujeme-li však o případném úvěru, musíme být opatrní, zde jsou totiž mezi spořitelnami propastné rozdíly. Doporučuji poradit se s nezávislým odborníkem. Zástupce stavební spořitelny totiž vždycky doporučí tu „svou“.

Budeme-li spořit 10 let, doporučuji kombinaci obou předešlých možností. Tedy nejprve využít výhod stavebního spoření, po šesti letech peníze vybrat a dále je zhodnocovat v některém z otevřených podílových fondů. Při výběru konkrétního fondu musíme zohlednit především náš přístup k riziku.

Alternativou pro člověka nad 50 let je využití penzijního připojištění.



Miriam Hanáková, Slon

a) 100 korun

- 3 roky

spořicí účet kombinovaný případně s podílovým fondem konzervativního typu

- 6 let

penzijní připojištění (vhodné pro klienty od 55 let výše), spořicí účet kombinovaný s podílovými fondy vyváženého typu

- 10 let

penzijní připojištění (vhodné pro klienty od 50 let výše), spořicí účet kombinovaný s podílovými fondy dynamického typu

Kombinace spořicích účtů a podílových fondů bude nutná, že podílové fondy mají obvykle stanovený limit pro minimální investici (od 300-500 korun výše)

b) 300 korun

- 3 roky

spořicí účet kombinovaný případně s podílovým fondem konzervativního typu

- 6 let

penzijní připojištění (vhodné pro klienty od 55 let výše), spořicí účet kombinovaný s podílovými fondy vyváženého typu, stavební spoření (výnos však bude pouze ve státní podpoře, poplatky spotřebují veškeré úroky)

- 10 let

penzijní připojištění (vhodné pro klienty od 50 let výše), spořicí účet kombinovaný s podílovými fondy dynamického typu, stavební spoření (výnos však bude pouze ve státní podpoře, poplatky spotřebují veškeré úroky) v kombinaci s podílovými fondy

c) 600 korun

- 3 roky

spořicí účet kombinovaný případně s podílovým fondem konzervativního typu

- 6 let

penzijní připojištění (vhodné pro klienty od 55 let výše), spořicí účet kombinovaný s podílovými fondy vyváženého typu, stavební spoření

- 10 let

penzijní připojištění (vhodné pro klienty od 50 let výše), spořicí účet kombinovaný s podílovými fondy dynamického typu, stavební spoření v kombinaci s podílovými fondy



Vladimír Pikora, Volksbank

Základem je stavební spoření. Teprve, když bych mohl spořit měsíčně více než zhruba 1700 korun, pak bych se ohlížel po dalších produktech. Stavební spoření je podle mě ideální pro lidi, kteří nemohou ukládat velké částky, ale mohou spořit po více let. Nabídka instrumentů s dobou spoření kratší šest let není při stokorunových úsporách pestrá. Produkty jsou obvykle stavěné na vyšší úspory. Myslím, že v případě stokorunových investic je často lepší investice do sebe, například do jazykových kurzů.