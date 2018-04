Co doporučují svým klientům finanční poradci

K do žádá o finanční poradenství

Klient je lékař ze severní Moravy s čistým příjmem ve výši 14 700 korun, věk 29 let, 2 děti – 2 a 3 roky, manželka na mateřské dovolené. Bydlí v družstevním panelovém bytě v hodnotě 400 000 korun. On i manželka mají sjednané stavební spoření s cílovými částkami 200 000 korun a 45 000 korun, obě založena v listopadu 1999, a penzijní připojištění, na kterém oba spoří každý po 250 korunách měsíčně. Rodina má na běžném účtu částku 270 000 korun, získanou od rodičů.

C o klient požadoval

Potřebuje řešit otázku bydlení, do 3 až 5 let chce klient stavět novým dům v celkové hodnotě 2 500 000 korun, pozemek dosud nevlastní. Přeje si naspořit pro každé ze svých dvou dětí k jejich 18. roku 100 000 korun v budoucí hodnotě.

Kapitol

- minimální počet schůzek*: 1

- poplatek: 0 korun

Bydlení

- kapitálové životní pojištění od Kooperativy na 5 let, čímž bude naspořeno 314 000 korun, po pěti letech se prý uvidí

- hypotéku poradce nedoporučuje z hlediska možných změn na trhu

Spoření pro děti

- kapitálové životní pojištění – na první dítě – ročně 2000 korun a na druhé – 4207 korun ročně

Komentář MF DNES

Kapitálové životní pojištění zpravidla nepomáhá k financování bydlení, zejména ne v horizontu 3–5 let. Rozhodně je možné volit produkty, které dokážou peníze zhodnotit lépe.

Použít životní pojištění pro zajištění peněz pro děti je diskutabilní. Spořit lze určitě výhodněji.

Fim

Poznámka: *číslo charakterizuje počet schůzek, které klient musel absolvovat, aby získal návrh řešení svého požadavku.

- minimální počet schůzek*: 2

- poplatek: 2500 korun za schůzku a řešení, za realizaci dalších 2500 korun – celkem 5000 korun

Bydlení

- Penzijní fond Komerční banky

- podílové fondy ING a ČP Invest

- hypotéka po 3–5 letech v kombinaci se stavebním spořením

- úvěry budou čerpány postupně: 1. rok úvěr 750 000 korun na pozemek, další 500 000 korun na stavební práce a poté zbývající část

Spoření pro děti

- stavební spoření u Wüstenrotu na 300 000 korun – využití úročení, které končí k poslednímu září

Komentář MF DNES

Poměrně kvalitní řešení. Více než jednotlivé vyjmenování produktů „fondy od ING a ČP“ by však měl v návrhu zaznít typ fondů – „fondy dluhopisové nebo balancované“. Obecně se s návrhem dá souhlasit.

Doporučené spoření pro děti je rovněž v pořádku.

Rofis

- minimální počet schůzek*: 2

- poplatek: 0 korun

Bydlení

- poradce navrhuje počkat s hypotékou 3 roky, neboť se má údajně zlepšit situace

- stavební spoření ponechat

- flexibilní životní pojištění Pojišťovny České spořitelny s vkladem 200 000 korun a spořit 218 korun měsíčně, za 5 let se uvidí

- zbývající část peněz na kapitálové životní pojištění Komfort Kredit Pojišťovny České spořitelny

Spoření pro děti

- kapitálové životní pojištění Komfort Kredit – první vklad 10 000 korun a měsíční úložka 300 korun

Komentář MF DNES

Pojistka s uvedenými parametry vypadá použitelně. Přesto však lze nalézt vhodnější řešení. Zhodnocování dalších peněz prostřednictvím kapitálového životního pojištění však určitě není ideální. Lepší by bylo volit jiné formy ukládání peněz – stavební spoření, podílové fondy.

Spoření dětem lze zajistit lépe.

TriMan

- minimální počet schůzek*: 2

- poplatek: 2300 korun za návrh, ale klient by musel poskytnout kontakt na osm lidí, jinak 4900 korun

Bydlení:

1. řešení

- dosažení částky 2 miliony korun v roce 2006

- práce se stávajícími smlouvami o stavebním spoření

- nové stavební spoření na manželku s cílovou částkou 300 000 korun bez státní podpory – 1500 korun měsíční úložka, 80 000 korun jednorázový vklad v hotovosti

- stavební spoření budou v roce 2006 použita na stavební účely

- k dofinancování hypotéka ve výši 1,5 milionu korun

2. řešení

Předpokládá se čerpání hypotéky ve výši 840 tisíc korun a práce se stavebním spořením. Již za rok by dosáhli na byt v hodnotě 1,5 milionu.

Spoření pro děti

- dvě nové smlouvy o stavebním spoření pro děti se zvýhodněnými podmínkami pro mladé, cílová částka 200 000 korun, tedy platba 2 x 300 korun měsíčně

Komentář MF DNES

Uvedené řešení je dobré. Vhodné je použití stavebního spoření a hypotéky. Není však zahrnuta cena za prodej stávajícího bydlení, což je chyba.

Řešení pro děti se stavebním spořením je vhodné. Není však jisté, zda smlouvy vydrží až do roku 2017. Chybou poradce je fakt, že se v návrhu odklání od požadavků klienta.

SLON

- minimální počet schůzek*: 1

- poplatek: 0 korun

Bydlení

- 3 roky spořit, až žena půjde po mateřské do práce, začít uvažovat o úvěru na nemovitost ve výši 2 miliony na 20 let; splátky by činily okolo 15 000 korun měsíčně

- stavební spoření ponechat a spořit každý rok po 18 000 korunách

- hotovost vložit do podílových fondů IKS Komerční banky

- založit ING kapitálovou pojistku

- důchodové pojištění Investor

Spoření pro děti

- hodnota peněz pro děti v 18 letech se zařídí indexací, a to buď automaticky peněžním ústavem, nebo osobně; tím by se naspořená částka zvýšila na 400 000 korun

Komentář MF DNES

Správně použité produkty. Hypoteční úvěr 2 miliony korun je příliš vysoký. Klient bude mít v době, kdy bude o hypotéku žádat, více vlastních prostředků, a bude si tedy moci vzít nižší hypotéku. Vhodnost zvolené kapitálové pojistky je diskutabilní.

Spoření pro děti správně uvažuje časovou hodnotu peněz. Neuvádí však přesnější parametry produktu, což je podstatná chyba.

ZFP

- minimální počet schůzek*: 1

- poplatek: 0 korun

Bydlení, spoření pro děti

- kapitálové životní pojištění u Kooperativy a uzavřít stavební spoření na cílovou částku 500 tisíc korun, po pěti letech se uvidí

Komentář MF DNES

Kapitálové životní pojištění k bydlení v krátkém horizontu nepomůže. Proč zakládat nové stavební spoření a nepoužít staré? Založení stavebního spoření s cílovou částkou 500 000 korun postrádá logiku.

Fincentrum

- minimální počet schůzek*: 2

- poplatek: 0 korun

Bydlení:

1. řešení

- využít stávající stavební spoření a pravidelně spořit 1000 korun

- založit novou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 180 000 korun kvůli čerpání úvěru – spořit nejméně 900 korun měsíčně

- volné prostředky investovat do dluhopisového fondu na pět let

V případě růstu příjmu rodiny do pěti let na hranici 23 000 korun lze dosáhnout na úvěr stavební spořitelny až 550 tisíc korun. Spolu s hotovostí zhruba 300 000 korun, je možné za 5 let lze dosáhnout na byt do osobního vlastnictví v hodnotě 700 000 korun. Stávající byt pak pronajímat nebo prodat.

2. řešení

Druhá varianta uvažuje odložení řešení bydlení o dalších pět let. Po úsporách ze stavebního spoření, jejich následné investici a založení nového stavebního spoření bude možno dosáhnout na bydlení v hodnotě až 1,5 milionu korun.

Spoření pro děti

- založení stavebního spoření na obě děti, spoření ve výši 300 korun na každého po dobu 7 let. Takto uspořené prostředky investovat. V době investování zvýšit částku z 300 na 500 korun kvůli inflaci.

Komentář MF DNES

Detailně zpracované řešení. Bude–li čerpán úvěr ve výši 500–550 tisíc korun a klient naspoří 300 000 korun, může uvažovat o novém bytě za 800–850 tisíc korun. Doporučení dluhopisového fondu zní rozumně.

MBI

- minimální počet schůzek*: 1

- poplatek: 0 korun

Bydlení

- kapitálové životní pojištění

- hypotéka od ČMHB 1 100 000 korun na 25 let – poté, co žena začne vydělávat – předpokládá se celkový čistý příjem 23 000 korun, 500 000 korun z prodeje bytu a 300 000 korun ze stavebního spoření

Spoření pro děti

- životní pojištění s pevnou dobou výplaty od Kooperativy, pojistné pro každé z dětí ve výši téměř 4000 korun ročně, do získání hypotéky zvýšit na 5000 korun

Komentář MF DNES

Doporučený návrh je přípravou ke kombinaci hypotéky a kapitálového životního pojištění. Kvality této kombinace jsou sporné. Výhodnější je použít hypoteční úvěr samostatně. Klient by měl spořit spíše do podílových fondů.