Co dostanete od státu. Přehled sociálních dávek a kdo na ně má nárok

Stát dává i těm, kteří nejsou chudí Když se řekne peníze od státu, většina lidí si představí nějaké sociální dávky a pomoc v nouzi. Ale státní příspěvek může dostat kdokoli, kdo je schopen zabezpečovat svou budoucnost. Stát přispívá těm, kdo si spoří na stáří a na bydlení. Stavební spoření

Těm, kdo uloží 20 000 korun ročně, náleží státní podpora 3 000 korun. Podmínkou je smlouvu se spořením udržet alespoň 6 let, případně si vzít úvěr na bydlení. Penzijní připojištění

Když spoříte, máte nárok na státní příspěvek. Příspěvky se pohybují od 50 do 150 Kč, podle toho, kolik si spoříte. Podmínkou je smlouvu udržet do 60 let věku a alespoň po dobu pěti let. Na část peněz můžete sáhnout po 15 letech trvání smlouvy, když využijete výsluhové penze. Kdo si spoří víc než 500 Kč měsíčně, může uplatnit slevu na daních a ročně tak ušetřit dalších 1 800 Kč. Životní pojištění

Přímý státní příspěvek klienti nedostanou, ale kdo má pojistku nastavenou do 60 let (a alespoň na 5 let) a spoří 1 000 korun měsíčně, ušetří na daních také 1 800 korun za rok. Hypotéky

Lidem do 36 let stát přispívá na úroky z hypotéky, pokud si pořídili starší bydlení. Podpora se přiznává, když rok předtím byla průměrná úroková sazba hypoték vyšší než 5 procent, a čerpat ji lze po celou dobu fixace.