Co je cestovní pojištění

Cestovní pojištění neboli pojištění pro cesty a pobyt Vám pomůže snadněji překonat problémy, ke kterým může dojít při cestování nebo pobytu zejména v zahraničí. Cestování s sebou přináší různá rizika. Pojištění sice nemůže zabránit vzniku pojistných událostí, při kterých Vám vznikne škoda na zdraví či majetku, ale v každém případě zmírní jejich nepříjemné finanční dopady.Náklady na nezbytnou léčbu a ošetření totiž mohou v zahraničí dosahovat opravdu vysokých, statisícových i vyšších částek. Ze zákonného zdravotního pojištění máte nárok pouze na úhradu těchto nákladů do té výše, kolik by stejná léčba stála v ČR. Proto je třeba(podle toho, kam jedete, jaký je Váš zdravotní stav, zda se budete věnovat činnostem více rizikovým z hlediska možnosti úrazu,…).Cestovní pojištění zahrnuje několik druhů pojištění a připojištění, které si můžete vybrat. Cestovní pojištění si můžete sjednat sami, nebo je pro své klienty sjednává cestovní kancelář. Ve druhém případě je důležité si zjistit, co všechno je pojištěním, které je v ceně zájezdu zahrnuto, kryto a v jaké výši, zda je pojistná ochrana dostatečná. Pokud si myslíte, že není, je vhodné se připojistit individuálně nebo o to požádat cestovní kancelář.Cestovní pojištění také bývá zahrnuto do služeb. Opět je nutné zkontrolovat, zda toto pojištění je pro Vaši cestu dostačující.