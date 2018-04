Expert radí: Potvrzení o praxi ano, jestli jste gay ne

Zákoník práce dovoluje zaměstnavateli požadovat od uchazeče o zaměstnání jen takové informace a doklady, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

Může se hodit Chystáte se na pracovní pohovor a nevíte, na co všechno se smí zaměstnavatel zeptat? Vstupte do poradny jobDNES.cz a poraďte se s naším odborníkem.

Co to všechno může být?

Jde například o dosažené vzdělání, praxi, chtít může pracovní posudek a informace o dalších dovednostech, jako jsou jazykové znalosti, schopnost práce s počítačem, nebo řidičské oprávnění. V některých případech i výpis z rejstříku trestů a tak podobně.

Takže věk by ho zajímat neměl

Mezi informace, které souvisejí s uzavřením smlouvy obecně nelze zařadit věk či pohlaví. Určitou výjimkou jsou případy, kdy zaměstnavatel potřebuje obsadit pozici, kterou může vzhledem k jeho požadavkům vykonávat pouze osoba určitého pohlaví, třeba v případě herecké role.

A jak je to v případě, když pracovník už smlouvu má, ale zaměstnavatele zajímá jeho soukromí?

I poté, co je pracovní poměr uzavřen, nesmí zaměstnavatel vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce. Pokud má zaměstnavatel pro vyžádání určitých soukromých informací věcný zájem, v souvislosti s nutnosti převedení zaměstnankyně na práci, kterou nemohou vykonávat těhotné, smí zaměstnavatel takové informace vyžadovat. V žádném případě nesmí vyžadovat informace o sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci či politické straně a příslušnosti k církvi.

Co naopak není diskriminací?

Při uplatňování práva na zaměstnání, ale i poté, co je pracovní poměr již uzavřen, je zakázána jakákoliv diskriminace, a to i z důvodu pohlaví či věku. Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy zaměstnání nebo souvislosti vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Musí to však být oprávněný a přiměřený požadavek.