Co je doba fixace u hypotečního úvěru

Po tuto dobu se poskytnutý úvěr úročí sazbou sjednanou ve smlouvě, bez ohledu na vývoj tržních úrokových sazeb. Pokud se tedy očekává spíše jejich nárůst, je vhodné uvažovat o delší době fixace, přestože úrokové sazby hypoték s fixací na pět let jsou vyšší než při fixaci kratší. Každá banka nabízí klientům na výběr několik různých fixačních dob, vždy je to fixace na pět let a na jeden rok, většina bank nabízí na výběr i další fixace. Například také dlouhodobé na deset až patnáct let.

Výhodou kratší doby fixace je větší flexibilita při umořování úvěru. Po skončení fixačního období je totiž možné hypotéku bez sankcí splatit. Pokud by to chtěl klient provést během fixačního období, zaplatí zato bance nemalé poplatky.