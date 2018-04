Co je dobré vědět o brigádách

Mohou si práci přes agenturu hledat i středoškoláci?

To záleží na konkrétní agentuře. „Není pro nás podmínkou, aby byl student vysokoškolák, ale musí mu být alespoň 18 let,“ říká Zdeněk Jarolímek z agentury Persea. V Agentuře Student přijímají pracovníky už od 16 let, Jan Zábranský z agentury však poukazuje na to, že kvůli novému zákoníku práce hledají studenti mladší 18 let práci jen obtížně. „Od 1. ledna mohou pracovat jen ve směnách, které nejsou delší než šest hodin. Problém je v tom, že většina klientů požaduje pracovníky do svého stálého provozu na výrobní linky, do skladu na osmihodinové směny, na doplňování zboží, kde mají dvousměnný provoz, a podobně,“ vysvětluje Zábranský. To v praxi výrazně snižuje šance mladších studentů na nalezení práce. Minulý rok měla agentura kolem 20 procent studentů středních škol mladších 18 let, letos jich je naprosté minimum, asi jen dva či tři klienti totiž objednávají pracovníky na šestihodinové směny.

Jaká dohoda se uzavírá s pracovní agenturou?

Nejčastěji je to dohoda o pracovní činnosti. Dovolena naopak není dohoda o provedení práce. „Od roku 2005 platí, že dohodu o provedení práce může uzavřít jen přímý zaměstnavatel,“ říká Jan Zábranský z Agentury Student. „Pokud si tedy někdo domluví brigádu třeba v zelenině v sousedství, sepíšou s ním pravděpodobně dohodu o provedení práce.“ Jaký je v tom rozdíl? Agentury mohou podle zákona uzavírat jen smlouvy, na základě kterých se pak odvádí zdravotní a sociální pojištění. To je právě dohoda o pracovní činnosti či pracovní poměr na dobu určitou, nikoliv dohoda o provedení práce.

Kolik činí odvody ze mzdy, kterou si na brigádě vydělám?

Na zdravotní a sociální pojištění se odvádí 12,5 procenta z hrubé mzdy.

Započítává se mi brigáda jako praxe, abych měl později nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Započítává. Je to díky tomu, že za vás agentura odvádí sociální pojištění. Pokud byste si brigádu našli sami a uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, zaměstnavatel za vás pojistné pravděpodobně odvádět nebude a brigáda se vám nezapočítá.

Proč musím předkládat potvrzení o studiu?

Kvůli slevě na dani. Agentura by vás mohla zaměstnat i bez potvrzení, ale pak byste přišli o měsíční slevu na dani ve výši 200 korun. „Potvrzení o studiu musíme archivovat kvůli případné kontrole z finančního úřadu,“ doplňuje Jan Zábranský.

Rda MF DNES

Dejte si pozor, zda vám slibují hodinovou, nebo úkolovou mzdu. Prodat 20 hamburgerů může trvat víc než hodinu.