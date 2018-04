Co je dobré vědět o životním pojištění

Z čeho se skládají výnosy ze životního pojištění?

■ Technická úroková míra je stanovena zákonem o pojišťovnictví (nyní v maximální výši 2,4 procenta ročně) a představuje smluvně zaručené úročení finančních prostředků vkládaných do pojištění, toto zhodnocení má tedy klient zaručeno pojišťovnou. To platí samozřejmě jen pro tu část pojistného, která je akumulována (po odečtení nákladů a částky na pojistnou ochranu), a jen po dobu jejího hromadění.

■ Podíl na výnosech (pojistně-technických přebytcích) Pojišťovny k zaručenému zhodnocení ještě přidávají podíl na výnosech z rezerv životních pojištění, případně z ušetřených nákladů na pojistná plnění. Zda se přebytky pojistného rozdělují a jakým způsobem, je obsahem pojistné smlouvy či pojistných podmínek. Výše podílů na výnosech závisí na hospodaření a investiční strategii příslušné pojišťovny, přičemž celkově připisované výnosy nemohou klesnout pod technickou úrokovou míru.

J ak jsou zdaňovány výnosy získané ze životního pojištění?

Výnosy získané z životního pojištění podléhají dani z příjmů. Daňovým základem v případě plnění z životního pojištění je částka vyplaceného plnění, včetně příspěvků zaměstnavatele, která je snížena o zaplacené pojistné. Uplatňována je zvláštní sazba daně ve výši 15 procent. Pouze při předčasném vypovězení smlouvy činí sazba daně 25 procent, která se platí i z příspěvků zaměstnavatele!

U obou případů se jedná o srážkovou formu, tedy daň za klienta odvádí státu sama pojišťovna. Jde o daň s odloženou splatností, což znamená, že daň je sražena až v okamžiku čerpání naspořených prostředků. Jak jsou pojištěny vklady pro případ krachu pojišťovny?

Podobně jako u penzijního připojištění ani u pojistek neexistuje fond pojištění vkladů, jaký známe například u bank. Znamená to, že vklady klientů u kterékoliv pojišťovny nejsou pojištěny státem. Při výběru pojišťovny je proto nutné posuzovat nejen kvalitu a nákladnost jejich produktů, ale také finanční sílu a renomé pojišťovny a finanční skupiny, do které patří.

Většina pojišťoven působících na českém trhu je finančně velmi silná a patří do skupin významných světových finančních skupin. Na bezpečnost vkladů dohlíží Ministerstvo financí ČR. Vyhláškou MF ČR jsou pojišťovnám stanoveny limity investování do jednotlivých finančních instrumentů a státním dozorem je kontrolováno finanční zdraví a solventnost pojišťoven. I samy pojišťovny jsou zajištěny vůči případným rizikům, kterým jsou vystaveny, u takzvaných„zajišťoven“. To jsou kapitálově velmi silné „pojišťovny pojišťoven“.