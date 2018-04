Co je dobré vědět před sjednáním úrazového pojištění

Úrazové pojištění patří mezi riziková pojištění, která za relativně málo peněz mohou zajistit dostatek finančních prostředků na řešení situace, kterou s sebou přináší nešťastná událost v podobě úrazu, a nečinní nás v takových případech závislými na státu. Samozřejmě je třeba mezi nabízenými produkty pečlivě vybírat a případně je i vhodně kombinovat. Mnoho lidí má uzavřena různá úrazová pojištění a pravidelně platí pojistné, aniž by tušili, na co jsou či nejsou vlastně pojištěni. Když pak k něčemu dojde, zpravidla jsou z výsledného plnění rozčarováni. Zajímat se o podmínky pojištění je totiž třeba při jeho sjednávání, nikoliv až když má dojít k plnění. K základní orientaci v produktech úrazového pojištění by měl přispět i tento příspěvek.

Úraz bez trvalých následků

Jedná se například o zlomeninu ruky, která po doléčení nezanechá žádný trvalý následek. Zde má pojištění význam v tom, že po dobu léčení máme snížený příjem a pojištění nám může tuto situaci alespoň částečně kompenzovat. Jedním z možných řešení je samozřejmě pojištění jakékoliv pracovní neschopnosti, které nám kryje jak pracovní neschopnost v důsledku úrazu tak i v důsledku nemoci. Toto pojištění je však relativně drahé a má řadu omezujících podmínek, proto bych mu rád věnoval některý z příštích příspěvků.

V rámci čistě úrazového pojištění máme v podstatě dvě možnosti, jak si pojistit úraz bez trvalých následků. První vychází z ohodnocení úrazu podle stupně tzv. tělesného poškození, podle kterého je pak vypláceno příslušné % z pojistné částky. Pojistíme si například tělesné poškození na 100.000 Kč a v tabulce ohodnocení najdeme zlomenou ruku jako 3% TP (tělesného poškození), což znamená, že nám pojišťovna vyplatí 3000,- Kč. Tato pojištění jsou zpravidla levná (pojistné se pohybuje v řádu desetikorun měsíčně), ale jejich efekt není příliš velký. Právě z těchto pojištění, resp. jejich plnění jsou lidé nejčastěji rozčarováni.

Druhou možností je, že si pojistíme denní dávku v pracovní neschopnosti v důsledku úrazu. Tam potom nezáleží na druhu úrazu, ale jen na době, po kterou jsme byli v pracovní neschopnosti. Pojistíme-li si např. denní dávku 200,- Kč a budeme-li se zlomenou rukou s menší komplikací doma 6 týdnů, dostaneme 42 x 200,- Kč, tedy 8.400,- Kč. Pojistíme-li si ještě vyšší denní dávku, může být plnění ještě zajímavější. Navíc nám je pojišťovna zpravidla ochotna při dlouhodobějších úrazech plnit zálohově, a tak - když nic jiného - máme na zaplacení nájemného a základní živobytí, aniž bychom museli příliš sahat do rezerv.

Pro úplnost musím upozornit, že některé pojišťovny úrazy bez trvalých následků vůbec nepojišťují a plní pouze za trvalé následky úrazů, proto pozor při výběru produktu a pojišťovny. Chceme-li plnění za úrazy bez trvalých následků, musíme se pečlivě přesvědčit, že vybraný produkt takové plnění skutečně poskytuje. Velmi často dochází k záměně pojmů "tělesné poškození" a "trvalé následky".

Trvalé následky úrazu.

Pojištění trvalých následků úrazu je zahrnuto snad v každém úrazovém pojištění. Jeho význam je ve finanční kompenzaci trvalých následků, které mohou vést např. k omezení možnosti výdělku. V horších případech nám právě toto pojištění umožní např. nákup drahých pomůcek (elektrický vozík, automobil upravený pouze na ruční řízení, apod.), na které nám stát či zdravotní pojišťovna rozhodně peníze nedají. Právě na tomto pojištění bychom proto rozhodně šetřit neměli.

Rozdíly mezi produkty jsou mimo jiné v tom, od jakého % trvalého poškození pojišťovny plní (některé již od 0,5%, což je třeba nehybný kloub prstu ruky) a jakými % konkrétní trvalé následky ohodnocují. U těchto produktů je tedy vždy třeba si pečlivě přečíst tabulku ohodnocení jednotlivých následků a podle toho se rozhodnout. Rovněž je dobré se zajímat o to, zda pojišťovna poskytuje tzv. progresivní plnění. To spočívá v tom, že při větších následcích pojišťovna plní z násobků pojistné částky. Máme např. pojištěny trvalé následky úrazu na 200.000,-, ale při 100% poškození (např. ztráta zraku) nám pojišťovna při progresivním plnění až na čtyřnásobek pojistné částky vyplatí 4 x 200.000,- Kč, tedy 800.000,- Kč, zatímco obdobný produkt bez progresivního plnění by znamenal výplatu pouze 200.000,- Kč.

Většina produktů úrazového pojištění v sobě zahrnuje i pojištění smrti úrazem, to však již patří spíše do kategorie rizikových životních pojištění, neboť nekryje pojištěnou osobu, ale její blízké.

Pozor na výluky!

Při sjednávání úrazového pojištění je nutné věnovat zvláštní pozornost tzv. výlukám. Ty jsou v podmínkách pojištění vždy jasně uvedeny a je třeba je pečlivě číst. Jde o případy, kdy pojišťovna neplní. Jsou např. pojišťovny, které neplní úrazy na motocyklech od určitého objemu motoru, apod. Velmi podstatné je také to, jaké vykonáváme povolání a jaké provozujeme sporty. Podle toho nám pojišťovna buď může navýšit pojistné nebo pojistku i výjimečně odmítnout uzavřít. Rozhodně se nevyplatí nic zatajovat, neboť zvláště u vážnějších úrazů bude vždy zkoumáno, při jaké činnosti k úrazu došlo. Pokud by se ukázalo, že pojištěná osoba zatajila např. sport, při kterém nakonec k úrazu došlo, mohlo by to znamenat, že za takový úraz nedostaneme nic nebo jen část plnění. Přitom stačilo sport přiznat, platili bychom o něco víc, ale plnění bychom dostali v plné výši.

Každý, kdo uvažuje o svém úrazové pojištění, by měl tedy rozhodně pečlivě vybírat a pokud je to možné, sjednávat si tento produkt samostatně (tedy odděleně od produktů jiných). Řada pojišťoven nabízí úrazové pojištění formou připojištění např. ke kapitálovému životnímu pojištění. Je však zpravidla problém najít optimální řešení u jedné pojišťovny (tam, kde nám vyhovují podmínky kapitálového životního pojištění, nám vůbec nemusejí vyhovovat podmínky úrazového pojištění). A už vůbec nelze doporučit různé kombinace pojištění se spořením pro děti. Pro děti je zpravidla vždy vhodnější samostatné úrazové pojištění a spoření třeba pomocí stavebního spoření se státním příspěvkem.

Považujete úrazové pojištění za užitečné? Jaké máte zkušenosti s plněním z úrazových pojištění?