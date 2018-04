Co je FINCENTRUM HYPOINDEX?

FINCENTRUM HYPOINDEX je exklusivní projekt, který připravila společnost Fincentrum a na kterém spolupracuje celkem jedenáct nejvýznamnějších bank poskytujících hypoteční úvěry. Hlavním cílem tohoto projektu je pomoci zájemcům o hypotéku i široké veřejnosti orientovat se na hypotečním trhu a přinášet jim na pravidelné bázi praktické informace.

V rámci tohoto projektu je mapován vývoj českého hypotečního trhu. Sledují se ukazatele jako jsou průměrné úrokové sazby, počty a objemy nově poskytovaných úvěrů, jejich průměrná výše či účel použití. Hlavní sledovanou veličinou je ukazatel nazvaný FINCENTRUM HYPOINDEX.

Ukazatel FINCENTRUM HYPOINDEX se vypočítává jako vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Výpočet tedy bere v potaz podíl banky na hypotečním trhu s tím, že čím větší tento podíl je, tím více banka ovlivňuje celkovou hodnotu FINCENTRUM HYPOINDEXu. Jsou zde zahrnuty všechny hypoteční úvěry bez rozlišení doby fixace úrokové sazby. Vývoj tohoto ukazatele v čase zobrazuje křivka, která je aktualizována na měsíční bázi. Údaje v ní zachycené jsou shromažďovány již od roku 2003.

Vedle toho se sledují všechny uvedené parametry také odděleně pro každou fixaci úrokové sazby zvlášť. Konkrétně se rozlišují hypoteční úvěry s fixacemi na jeden, tři, pět a deset let.



Na projektu s Fincentrem spolupracují a vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna , Hypoteční banka , ČSOB , eBanka , GE Money Bank , HVB Bank , Komerční banka, Raiffeisenbank , Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka .

Které úvěry se zahrnují do výpočtů:

Do výpočtu FINCENTRUM HYPOINDEXU se zahrnují všechny hypoteční úvěry, které jsou nebo v okamžiku jejich čerpání budou zajištěny zástavním právem k nemovitosti (zákon č.190/2004 Sb.o dluhopisech), anebo bude v okamžiku jejich čerpání podán návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti a jejichž účelem je financování nemovitostí. Některé úvěry, byť jsou hypotečního charakteru, se do výpočtu nezahrnují. Jsou to například ostatní úvěry fyzickým osobám jištěné zástavním právem (americká hypotéka) a úvěry právnickým osobám jištěné zástavním právem k nemovitosti apod.

Sledují se pouze hypoteční úvěry poskytnuté fyzickým osobám (tj. FO občan a FO podnikatel. FO podnikatel se do této skupiny zahrnuje pouze pokud je financovaná nemovitost určena převážně pro jeho osobní potřebu a není zahrnována do majetku firmy.)

Podklady se zpracovávají v měsíční periodicitě za příslušný kalendářní měsíc (nejedná se tedy o kumulovaná data). Zahrnují se sem pouze ty hypoteční úvěry, které jsou v daném měsíci ve stadiu po podpisu smlouvy o úvěru tj. období čerpání nebo splácení úvěru.