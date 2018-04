Co je image a jak může pomoci při hledání zaměstnání?

Image patří ke slovům, která jsou v posledních letech vyslovována možná až příliš často. Na osobním imagi stojí nejednou úspěch či neúspěch uchazeče o povolání. Jeho změnu nabízejí kadeřníci, kosmetičky a manikérky, odborníci na oděv i správnou výslovnost a mnozí další "imidžmejkři". Podle těchto profesí by se dalo předpokládat, že je jen souhrnem vnějších, zejména těch na prvý pohled patrných znaků osobnosti. Ve skutečnosti je to ale trochu jinak.Být vhodně učesán a oblečen, dbát na zevnějšek a zásady etikety čili společenského chování, mít dobré vystupování, výslovnost, prezentační dovednosti, vystupovat sebejistě, nezapomenout na úsměv, držení těla, pevný, krátký stisk ruky. Tohle vše a mnohé další věci jsou pro tvorbu prvního dojmu nepochybně nesmírně důležité. Lidé, kteří člověka neznají, odhadují jeho vnitřní kvality z nápadných a bezprostředně viditelných vnějších projevů, často na základě maličkostí i zdánlivě bezvýznamných detailů. Neúspěch při přijímacím pohovoru mohou zapříčinit i takové drobnosti jako umaštěné, neupravené vlasy, pomačkaný, nevábně vyhlížející kapesník, do něhož při rozhovoru sloním způsobem člověk hlasitě smrká. Stejnou "službu" udělají také zablácené střevíce, sako, které je o číslo menší, než je potřeba, nebo křiklavá kravata, příliš mnoho zlata na krku, nesoulad jednotlivých částí oděvu, ale také téměř neslyšné zaklepání na dveře či naopak hodně hlučné, tichá mluva, nejisté pohledy stranou, podání ruky způsobem leklá ryba či naopak drtič kostí.Zdaleka ne každý je tak dobrým praktickým psychologem, aby rozpoznal, že za nevábnou slupkou se v některých případech skrývá ryzí obsah a naopak, skvělé vystupování a příjemný zevnějšek že může někdy být pouhými mimikrami úspěšného podvodníka. Pěstění vnějších rysů a projevů je nutno věnovat maximální péči, zvláště pokud člověk přichází tam, kde ho neznají a kde se bude možná rozhodovat o jeho budoucnosti. Vnější rysy, znaky a projevy našeho já, to, co je na prvý pohled viditelné, je ovšem pouze jednou stranou osobního image - tím, čemu u předmětů a výrobků dáváme jméno design. Design je forma, tvar, obal, "slupka". Je tím, co má upoutat a zaujmout. Obal, jak se říká, prodává. Ale pozor! Pouze v tom případě, že nelže, neklame - nabízí obsah, který je v souladu s formou. Jestliže obsah zklame, podruhé nekoupíme, i kdyby upoutával sebevíc. Účinný image proto nesmí být klamavou autostylizací, ale pravdivým obrazem vycházejícím z jednoty vnějších a vnitřních stránek osobnosti. Image je také kouzlo osobnosti, renomé, věhlas, pověst, která ho provází či předchází. Falešný image může nějaký čas klamat, dříve či později, spíše však dříve, se prozradí. Je úsměv při prvním setkání pouhou příjemnou a žádoucí konvencí, anebo projevem pozitivního vidění světa, optimismu a vstřícnosti? Je člověk zdvořilý pouze tam, kde se mu o něco jedná, anebo jde o projev odrážející jeho vnitřní a reálné vztahy k okolí a lidem? Jsou jeho rychlé odpovědi a reakce výrazem dynamické osobnosti anebo naučeným chováním ve snaze vyjít vstříc požadavku inzerátu, který volal po dynamickém, flexibilním uchazeči?Pravdivý a proto jediný dlouhodobě účinný image musí být souladem vnějších projevů s reálnými vnitřními osobními kvalitami. Když předstírá pomalejší, rozvážný, klidný člověk, který má rád přesnost a preciznost, rychlost, bezprostřednost a další obdobné vlastnosti, které ve skutečnosti postrádá, brzy se to pozná a zbytečně si předstíráním uškodí. Nikdo není schopen dlouho hrát něco či někoho, čím a kým ve skutečnosti není. Pouhá maska bývá vždy nakonec odhalena. Vyplatí se budovat pravdivý image, který staví na silných osobních stránkách. Každý nějaké má! I při dobře zvážených výběrových řízeních se stane, že je dána přednost uchazeči, který zaujal jinými přednostmi, než jsou ty původně vyzdvihované a výslovně vyžadované. Stává se také, že reálné znalosti, dovednosti a vlastnosti uchazeče o povolání se ukážou být zajímavé pro jinou než původně hledanou pracovní pozici a vedou k jiné, avšak stejně atraktivní nabídce. Spoléhat se na pouhou tvorbu prvního dojmu a "design" bez opory vnitřních kvalit se nemusí vyplatit. Kdo tak uvažuje, spíše než image představuje jakýsi model univerzální dobové figuríny. Přiměřenost a přirozenost jsou těmi nejlepšími obecnými zásadami. A má-li mít image skutečnou razanci, nesmí se skrýt ani pod "uniformou" naší jedinečnosti. Každý člověk navzdory mnoha podobnostem s jinými, je jedinečnou a neopakovatelnou osobností - originálem. I o tom by image měl podávat jasnou zprávu. Úspěšný je většinou ten, kdo respektuje společenské konvence, pěstuje obraz vlastního já, opírá se o skutečné kvality a hlavně - nezapomene být sám sebou! l* Oblékejte se přiměřeně situaci i tak, abyste se v oděvu cítili dobře.* "Zlatá střední" v oblékání a zevnějšku bývá zpravidla nejlepší cestou.* Buďte přirození, chovejte se v souladu se svým temperamentem a mentalitou. Nehrajte si na něco, čím nejste.* Zlepšujte komunikační dovednosti, učte se prezentovat sebe sama.* Buďte přiměřeně sebejistí. Přílišná zakřiknutost ani zjevná neskromnost nevedou k cíli.