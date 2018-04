Co je lepší, věrnost firmě, nebo častá změna zaměstnání?

Nové pracovní zařazení s sebou nese nutnost orientovat se v mezilidských vztazích v pracovním okolí, ve formálních i neformálních vazbách, dále v "nepsaných zvyklostech", takže jestli tohle pro vás představuje problém, časté změny práce pro vás nebudou.

Jako loajální a věrný zaměstnanec můžete čekat spíše než ten, který práci často mění, že do vás zaměstnavatel bude investovat.

Pozor však na to, když máte úzkou specializaci nebo naopak nižší vzdělání, hrozí tendence setrvávat ve firmě i v případě, že se jí nedaří příliš dobře. Loajální zaměstnanci také někdy nevnímají dostatečně reálně problémy společnosti, případně jiné negativní jevy ve vztazích, procesech nebo chování uvnitř firmy i navenek.

Pro častou změnu

Neodsuzuji ty, kteří po dvou letech mění zaměstnavatele. Je to přesně doba, kdy zaměstnanec zvládá potřebné procesy, vztahy, zná reálnou možnost rozvoje a růstu.

Častěji mění zaměstnání zaměstnanci, kteří mají co nabídnout, či je jejich profese nedostatková. Výhody změny zaměstnání nelze jednoznačně napsat ani generalizovat. Mezi nejčastější patří: zvýšení platu, větší časová flexibilita, větší kompetence a rozhodovací pravomoc, vyšší možnost osobního a profesního růstu, lepší benefitní systém, objektivní systém hodnocení pracovního výkonu, kvalitní interpersonální vztahy, kultura a praktiky firmy.



A nevýhody?

Pokud se změnou zaměstnání měníte též obor specializace nebo předmět podnikání, snižuje se vaše možnost stát se specialistou a znalcem v daném oboru. Můžete se připravit též o možnost interního postupu do vyšší pracovní pozice. Obdobné je to se získáváním větší zodpovědnosti s vyššími pravomocemi.