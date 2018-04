Co je užitečné vědět o osobním bankrotu. Video napoví

12:30 , aktualizováno 12:30

Mnoho lidí, kteří nasekají dluhy, mají za to, že když vyhlásí osobní bankrot, věřitelům splatí pouhých 30 procent dluhu a je po problému. Tak jednoduché to však není. Oddlužení neboli osobní bankrot má svá pravidla, a kdo v nich tápe, může na to doplatit.