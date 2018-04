Co je potřeba k nakupování na splátky?

Abyste mohli využít služeb splátkových společností, je potřeba doložit vždy výši příjmu či stav konta. Ani poté si však není jisté, že půjčku dostanete. Každá společnost hodnotí nového klienta a ani dostatečně vysoký příjem, nemusí být zárukou poskytnutí úvěrové karty či splátkového prodeje. Splátkové společnosti sice oficiálně odmítají uvést, podle čeho hodnotí své zákazníky, ale často vycházejí nejen z příjmu, ale i profese či zaměstnavatele. Menší šanci mají zejména samostatně žijící, rozvedení nebo ti, co často mění zaměstnání. Podnikatelé musí k žádosti přiložit kladné daňové přiznání, nevykazují-li zisk jsou jejich šance samozřejmě menší. "Procento odmítnutých žadatelů se v průměru pohybuje kolem dvaceti procent," uvedla mluvčí HomeCreditu Renata Pavlíčková.

Jestliže už jste si vyhlédli v obchodě třeba pračku a uvažujete o jejím nákupu na splátky, je lepší si předem zjistit, co všechno musíte předložit při žádosti o spotřebitelský úvěr. Ušetříte si tím opakované cesty do obchodu. Splátkové společnosti většinou po svých zákaznících požadují občanský průkaz, případně jeho kopii, druhý doklad totožnosti - například cestovní pas - a potvrzení o výši příjmu. Předložení občanského průkazu slouží jako doklad, že splňujete základní podmínky pro spotřebitelský úvěr, to znamená minimální věk 18 let a občanství České republiky. Potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele by nemělo být starší než jeden měsíc. V některých případech lze potvrzení nahradit například výpisem z bankovního účtu, fakturou za telefon či elektřinu.

Čím vyšší je celková částka úvěru, tím více dokladů po vás může firma požadovat. Například GE Capital Multiservis požaduje pro větší úvěry nejen potvrzení o výši příjmu, ale i výpis z účtu s určitým minimálním zůstatkem či doklad o zaplacení SIPO.

Žádá-li o spotřební úvěr podnikatel, bude muset většinou předložit živnostenský list a daňové přiznání za poslední období. Kromě toho si může splátková společnost vyžádat i výpis z účtu či faktury za telefon.

Důchodci svůj příjem dokazují zpravidla výměrem důchodu či výpisem z účtu, ze kterého je zřejmé pobírání důchodu. Kromě těchto požadavků mohou firmy chtít i telefonický kontakt na své zákazníky, a to nejen do práce, ale i na pevný telefon domů, číslo mobilního telefonu jim nestačí.

Jaké doklady potřebujete k nákupu na splátky?

zaměstnanec - občanský průkaz, druhý doklad totožnosti, doklad pro ověření adresy - bankovní karta;

podnikatel - občanský průkaz, druhý doklad totožnosti, živnostenský list s daňovým přiznáním, doklad pro ověření adresy - bankovní karta;

důchodce - občanský průkaz, druhý doklad totožnosti, výměr důchodu, doklad pro ověření adresy - bankovní karta.