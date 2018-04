Co je povinné ručení

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla se od roku 2000 stalo. To znamená, že vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala licenci od ministerstva financí. Při provozu vozidla musí mít u sebe doklad o pojištění. Pokud u sebe doklad nemá, hrozí mu pokuta do 500 Kč. Kdo provozuje vozidlo bez tohoto pojištění, hrozí mu pokuta až do 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok. Toto pojištění upravujeo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).Pojištění se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod.