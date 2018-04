V Česku je už téměř 300 předdůchodců. A zájem narůstá

V předdůchodu, do kterého je možné odejít minimálně na dva roky a nejdéle na pět let, bylo na počátku letošního roku celkem 274 lidí. Penzijní společnosti hlásí, že zájem začíná narůstat.

"Nejčastěji se o předdůchod zajímají lidé, kteří přijdou těsně před dosažením důchodového věku o práci a najít novou je pro ně velmi těžké. Porovnávají, jestli se jim vyplatí jít do předčasného důchodu, nebo jestli je lepší předdůchod. Zajímají se o něj také lidé z velmi těžkých a fyzicky náročných profesí, kteří už mají třeba zdravotní problémy, ale nestačí to na invalidní důchod, těžkou práci vykonávají s vypětím všech sil a potřebovali by si už odpočinout," říká Ondřej Kubala, mluvčí Asociace penzijních společností.

Do předdůchodu však nemůže jít každý, ale jen ti, kdo si spoří na penzi alespoň pět let u penzijní společnosti ve III. pilíři. Druhou podmínkou je, že do dosažení penzijního věku zbývá nejvýše pět let. Ale pozor, u žen se nepřihlíží k počtu vychovaných dětí a pět let se odečítá od důchodového věku muže stejného ročníku narození. A třetí podmínkou je mít našetřeno potřebné množství peněz.

"Na každý měsíc je třeba mít naspořeno nejméně 7 387 korun, což je 30 procent průměrné mzdy vyhlašované MPSV, která nyní činí 24 622 korun. U dvouletého předdůchodu to znamená mít alespoň 177 288 korun," upozorňuje Kubala a dodává, že dnešní předdůchodci si berou předdůchod v průměru na 42 měsíců a průměrně na něj čerpají ze svých úspor 9 185 korun.

Nejprve dobře počítejte, pak se rozhodněte

I když si předdůchod musí hradit každý z vlastní kapsy, může to být v některých případech lepší volba, než předčasná penze. Vždy je ale třeba zvážit všechna pro a proti.

Když zvolíte předčasnou penzi, dostanete totiž méně, než by činil řádný starobní důchod. A to nenávratně a nadosmrti. Tvrdost sankce se odvíjí podle toho, o kolik dnů odejdete do penze dříve. U předčasnosti například o 1 200 dnů se procentní výměra penze sníží o 17,4 procenta. A další sankce je, že si můžete přivydělávat jen omezeně. Pokud si seženete zaměstnání, kdy výdělek podléhá odvodům, výplata předčasné penze se pozastaví do doby, než dosáhnete řádný důchodový věk, nebo do doby, než tuto práci ukončíte (více čtěte zde).

Jak se zkrátí procentní výměra předčasné penze Podle počtu dnů předčasnosti/procentní sankce 90 a méně 91-180 181-270 270-360 361-450 451-540 541-630 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,8 % 6 % 7,2 % 631-720 721-810 811-900 901-990 991-1080 1 080-1 170 1 171-1 260 8,4 % 9,9 % 11,4 % 12,9 % 14,4 % 15,9 % 17,4 % zdroj: ČSSZ

Pokud se rozhodnete jít do předdůchodu, budete sice žít z vlastních úspor, ale dosáhnete na nezkrácenou starobní penzi. A navíc si můžete vydělávat neomezeně. Když se vám během předdůchodu podaří najít dobře placené zaměstnání, nebo si založíte výnosnou živnost a začnete vydělávat více než v předchozích letech, v konečném důsledku můžete dosáhnout i na výrazně vyšší starobní penzi.

O předdůchod se žádá u penzijní společnosti

Pokud budete chtít řešit svou životní situaci předdůchodem, počítejte s tím, že vyřízení žádosti trvá minimálně dva měsíce a žádost se podává na pobočce penzijní společnosti, u které spoříte na penzi.

"O předdůchod je podle zákona možné požádat jen v případě, že jste v nových účastnických fondech, které fungují od 1. ledna 2013. Prvním krokem tedy je, že vás penzijní společnost musí převést z transformovaného do fondu účastnického. V novém fondu se ocitnete ale až od 1. dne následujícího měsíce. Jakmile jste v účastnickém fondu, můžete požádat o předdůchod a ten vám bude vyplácen na váš účet opět od dalšího měsíce po podání žádosti," přibližuje Kubala.

Jestliže na předdůchod nemáte u penzijní společnosti naspořeno dostatek peněz, je potřeba chybějící částku jednorázově doplatit.

Příklad: Pan Karel má naspořeno v transformovaném fondu 162 000 korun, spoří déle než pět let, do řádné penze mu zbývají dva roky.

Chce jít do dvouletého předdůchodu, na který je potřeba 177 288 korun.

Na penzijní připojištění pošle jednorázově zbývajících 15 288 korun, tím splní podmínky a může o předdůchod požádat.

Předdůchod se hlásí zdravotní pojišťovně

Za předdůchodce hradí pojistné na zdravotní pojištění stát. "Kdo začne čerpat předdůchod, musí podle zákona ohlásit tuto změnu do osmi dnů své pojišťovně," upozorňuje Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jestliže si jako předdůchodce budete vydělávat na brigádách a příjem nebude podléhat odvodům, pojistné na zdravotní pojištění bude stát hradit nadále za vás. Když ale získáte nové zaměstnání a začnete pobírat mzdu, nebo se rozhodnete podnikat, stát již pojistné platit nebude.

"Jestliže předdůchodce najde zaměstnání, oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně má zaměstnavatel a pojistné se odvání ze skutečně dosaženého příjmu. Zahájení samostatné výdělečné činnosti musí předdůchodce oznámit zdravotní pojišťovně sám, a to do osmi dnů ode dne zahájení této činnosti. Vzhledem k platbě pojistného od státu přitom není předdůchodce povinen v prvním kalendářním roce podnikání platit zálohy na pojistné. Pojistné uhradí až formou doplatku po podání Přehledu o příjmech a výdajích," přibližuje Tichý.