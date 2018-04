Rozumíte dobře zkratce RPSN? Vytvořte si vlastní pomůcku

Vyjadřuje v procentech, kolik vás bude stát úvěr. Celý, tedy nejen s úroky pro banku, ale i se všemi poplatky a dalšími náklady, které s úvěrem souvisí. A když pochopíte pravý význam zkratky, možná vás napadne: já bych to vyjádřil jinak, lépe, srozumitelněji, vtipněji. Tak, aby to každý pochopil na první dobrou.

Nyní máte možnost. Server Bankovnipoplatky.com vyhlásil soutěž o nejlepší pomůcku, která by pomohla i ostatním pochopit, o co jde. „Myslím, že je užitečné vtáhnout do debaty kolem lepšího zapamatování RPSN přímo klienty, kterých se to týká. O této důležité zkratce se tu hovoří přes deset let a z výsledků různých průzkumů vyplývá, že lidé o ní sice slyšeli, ale přesně nevědí, co znamená a jak se díky ní lze orientovat na půdě úvěrů,“ říká majitel serveru Bankovnipoplatky.com Patrik Nacher, který bude rád, když se někomu podaří vymyslet chytlavou pomůcku. Osobně přišel s návrhem: Rozumím půjčkám, srovnávám náklady.

Zde jsou některé návrhy na vyjádření RPSN, které v posledních týdnech dorazily na e-mail Vstricnabanka@seznam.cz. Pokud máte ještě lepší nápad, můžete přispět i vy.