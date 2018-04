Co je také důležité? Veselá mysl

Její srdcovou záležitostí je práce na projektu Avon proti rakovině prsu.



Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Pracovně-studijní pobyty v Holandsku a Francii, kde jsem si srovnala v hlavě, co chci v budoucnosti dělat a co pro to musím udělat. Ujasnila jsem si, že chci pracovat v zahraniční firmě se zkušeným managementem, který má zájem na trhu uspět. Ve firmě, kde výsledek bude měřitelný a bude jasná odpovědnost za svěřenou práci. Tam, kde úspěch bude ceněn a na odstranění neúspěchu se bude rychle pracovat.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustila?



Při práci s lidmi. Před čtrnácti lety jsem špatně odhadla možnosti starého týmu přizpůsobit se změnám a nárokům nové doby. Prostě jsem "hodně tlačila na pilu". Vysoký tlak vyvolal vysoký odpor. Budiž mi přiřčeno k dobru, že to byl moment, který mě přivedl k důkladnému přemýšlení o lidech a jejich přípravě na změny.

Váš největší konflikt v zaměstnání?



Nemám ráda konflikty a nesnáším nepřátelskou atmosféru. Proto se snažím konfliktům předcházet tím, že kladu otázky a naslouchám. Hledám důvody jiného postoje.



Kolik hodin denně pracujete?



Deset čtrnáct hodin aktivně, zbývající čas o práci aspoň přemýšlím a hledám náměty pro vylepšení.



Co chcete dělat za pět let?



Chci pracovat ve vysokém managementu velké a úspěšné firmy. Chci být součásti skvělého týmu, který bude vyhrávat jednu tržní bitvu za druhou.



Jakou radu byste dala tomu, kdo právě začíná svou kariéru?



Buď aktivní a energický, ptej se proč, stále si dávej laťku výš, ptej se na zpětnou vazbu, respektuj názor kolegy, měj veselou mysl a nikdy nic nevzdávej!