Co je to futures kontrakt?

Zopakujme si znovu definici futures, kterou již určitě znáte z prvního dílu. Futures kontrakt lze jednoduše charakterizovat jako dohodu dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného množství komodity v předem specifikované kvalitě za danou cenu k danému budoucímu datu. Futures kontrakty je možné obchodovat výhradně na organizovaných trzích - burzách. Futures kontrakt vždy předpokládá fyzické dodání. Některé kontrakty se vypořádávají v penězích.

Kupující futures kontraktu se zavazuje, že ve stanovené době odebere dané množství podkladového aktiva (například ropy, zlata, kukuřice, ale i eura, dluhopisů nebo akcií) za určenou cenu. Prodávající se naopak zavazuje dodat ve stanovené době dané množství podkladového aktiva za určenou cenu.

Vzhledem ke skutečnosti, že dnes již téměř každý ví, co je to akcie, myslím, že nebude od věci udělat si porovnání. Na rozdíl od akcií futures kontrakt má stanovenou dobu života. Akcii můžete teoreticky držet do nekonečna, pokud firma nezbankrotuje. Akcie představuje majetkové právo, na rozdíl od toho futures představuje povinnost dodat nebo odebrat podkladové aktivum. Hlavním cílem akciového trhu je umožnit získat firmám kapitál, futures trhy slouží primárně k možnosti zajištění proti nepříznivému vývoji ceny.

Jak již víte, nákup futures kontraktu představuje povinnost fyzicky odebrat a prodej povinnost fyzicky dodat podkladové aktivum. Určitě se nyní ptáte, co budete dělat s pšenicí, když nakoupíte futures kontrakt. Nemusíte se bát, nebudou vám volat z místního nádraží, že ten vlak s pšenicí je kompletně váš, ať s ním něco děláte. Existuje cesta, jak uzavřít pozici, aniž by jste museli fyzicky dodávat nebo odebírat podkladové aktivum. Tou možností je udělat protipozici. Je to jednoduché, jestliže jste nakoupil, tedy zavázal se odebrat podkladové aktivum, pro uzavření pozice prodáte futures kontrakt se stejným termínem dodání. Tím se zavážete dodat. Ve stejnou chvíli tedy máte odebrat i dodat naprosto stejné množství komodity, vaše závazky se tak vynulují.

V příštím článku se dozvíte další a podrobnější informace k futures.