Co je třeba udělat, aby rekvalifikační kurz měl smysl

Má smysl, aby úřady práce hradily rekvalifikace v oborech, u nichž je nutná praxe?

Ideální je ten rekvalifikační kurz, který člověku sedne. Naváže tedy na jeho dosavadní zkušenosti a využívá jeho předpoklady. Dobré je, pokud uchazeč už má nějakou praxi v oboru, ve kterém se rekvalifikuje. Například žena, která se rekvalifikuje na švadlenu, by měla už předtím šít pro sebe, přátele, rodinu. Kadeřnice by zase už před kurzem měla poskytovat holičské a kadeřnické služby lidem ve svém okolí a ti se stanou i jejími prvními příštími zákazníky.

Jiná možnost není?

Řešením je také předem si dohodnout odborný dohled nebo praxi. Může pomoci i realizátor kurzu, který se dohodne s vybranými zaměstnavateli. Úřad práce navíc dává příspěvky na společensky účelná pracovní místa a podobně. Jinak to opravdu může být velký problém.

Asi je nejlepší domluvit se se zaměstnavatelem, že mě po rekvalifikaci přijme. Ale je to reálné?

Ano, stává se to. Nicméně je to velmi výjimečné v období, kdy je mimořádně málo pracovních příležitostí, jak je tomu nyní. Takový přístup bývá uplatňován i v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. V těchto projektech se úzce spolupracuje se zaměstnavateli a nabízí se jim rekvalifikace uchazečů na míru.

Podle jakých kritérií úřad práce rekvalifikace nabízí a vybírá?

Na Úřadu práce v Ostravě je taková praxe, že možnou rekvalifikaci probere uchazeč nejprve se svojí poradkyní nebo poradcem pro zprostředkování zaměstnání, k nimž dochází na pravidelné schůzky. Vycházíme z dosavadního vzdělání a praxe uchazeče, z jeho zdravotního stavu, osobnostní charakteristiky, zájmů a koníčků a uplatnitelnosti či spíše neuplatnitelnosti na trhu práce.

Někdy sám uchazeč přijde s představou a trvá na ní. Na zprostředkovatelích je, aby upozornili na slabá místa koncepce. Uchazeči ještě dělají u vybraných kurzů psychologické testy způsobilosti pro zvolenou profesi, případně absolvují rozhovor s psychologem.

Mohu si nějak ohlídat, aby mě úřad nevnutil do rekvalifikace, která mi bude k ničemu?

Klient předem těžko posoudí, že kurz mu bude k ničemu. Pokud poradenský proces před rekvalifikací proběhl tak, jak má, omezuje to případný nezdar. Pokud například v průběhu rekvalifikace její účastník zjistí problémy, všechno neprobíhá tak, jak si myslí, že by mělo, měl by ihned upozornit úřad práce, který ho do kurzu vyslal.