Co je zdarma, neumíme moc využívat. Prevenci zanedbává většina z nás

Případ – pacient 58 let – náklady na jeho léčbu

• Do 150 tisíc korun: nekomplikovaná operace včetně hospitalizace

• Do 230 tisíc korun: komplikovaná operace včetně hospitalizace

• Zhruba 15 až 25 tisíc korun: radioterapie

• 88 tisíc korun měsíčně : chemoterapie s biologickou léčbou (z toho 65 tisíc korun činí biotikum)

• Až 550 tisíc korun: půlroční chemoterapie (léčba nebývá delší)

• 750 až 800 tisíc korun: celková cena při čerpání všech možností léčby dle typu nádoru

Zdroj: VZP