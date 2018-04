Co ještě musíte vědět o daních

1. Manželi nemusíte být celý rok

Podmínkou společného zdanění je manželství, které existuje k 31. prosinci. Pokud se tedy vezmete v prosinci (a máte vyživované dítě), můžete také společně danit. Stejně tak stačí, když se manželům narodí dítě koncem roku, klidně i na Silvestra. Pozor na jinou věc, pokud je jeden z manželů bez příjmu, může si druhý uplatnit nezdanitelnou částku na vyživovaného manžela jen za měsíce po svatbě.

2. Bydliště nebo společná domácnost

Proto, abyste mohli danit společně, není nutné mít stejné trvalé bydliště. Je však potřeba, abyste vedli společnou domácnost, což finančnímu úřadu prokážete čestným prohlášením.

3. Originály, nebo kopie?

Každý, kdo sám podává daňové přiznání, dává k němu všechna potvrzení, která mají vliv na výši základu daně, v originále. Potvrzují se například příjmy od zaměstnavatele, studium dětí starších 18 let, pojistné zaplacené na životní pojištění, zaplacené úroky na bydlení... Přílohy sečtete na čtvrté straně daňového přiznání a finanční úřad vám razítkem na kopii potvrdí, že je převzal. Pokud společně zdaňujete, přidejte ke svým formulářům kopie příloh i pro manžela.

4. Dítě znamená slevu, někdy i bonus

Nově se přímo od daně odečítá až šest tisíc korun za každé vyživované dítě, správněji 500 korun za každý měsíc, kdy s vámi dítě žije – toto upřesnění platí pro nově narozené potomky a třeba pro ty, kteří přestali během roku studovat nebo oslavili 26. narozeniny. Sleva na dítě navíc funguje jako bonus. To znamená, že pokud si spočítáte nízkou daň a máte nárok na vysokou slevu, stát vám doplatí. Podmínkou je, abyste měli alespoň nějaké vlastní příjmy, za rok 2005 to bylo nejméně 43 110 korun.

5. Co je „řádné, opravné nebo dodatečné přiznání“?

Pokud podáváte první daňové přiznání v tomto roce, je to řádné daňové přiznání. Jestliže jste přišli na chybu a budete podávat formuláře znovu do konce března, zaškrtněte, že jde o opravné přiznání. Pokud nestačíte přiznání opravit do 31. března, musí podat takzvané dodatečné přiznání. Kdo nestihne přiznání podat v prvním termínu a přitom nemá daňového poradce, podává řádné (protože první) daňové přiznání, měl by však počítat s pokutou ve výši 10 procent z vyměřené daně.

6. Jak odečíst výdaje paušálem

Paušály se během roku 2005 zvýšily a změna platí za celý rok. Podnikatelé, kteří dosud uplatňovali skutečné náklady, čeká jedna komplikace – musí se takzvaně vyrovnat s minulým obdobím, především s neuhrazenými pohledávkami. Protože to nemusí být pro laika úplně jednoduché, vyplatí se vzít na pomoc odborníka, daňového poradce nebo účetního. Lze odečíst 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 60 % z příjmů z řemeslných živností (například pekaři, opraváři, zedníci, kadeřníci), 50 % z příjmů ze živností jiných než řemeslných (například průvodci), 40 % z příjmů z jiného podnikání a z činností podle zvláštních předpisů (například advokáti, lékaři, daňoví poradci, architekti), 40 % z příjmů z užití nebo poskytnutí práv (například autorské honoráře), z příjmů z výkonu nezávislého povolání (například umělci, sportovci), 30 % z příjmů z pronájmu (movitých i nemovitých věcí)

7. Jak požádat o odklad termínu?

Nejprve najděte daňového poradce, který vám daně zpracuje. Ten připraví plnou moc, kterou podepíšete. Plnou moc do konce března dopravte na finanční úřad. Podnikatelé to musí současně oznámit správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.