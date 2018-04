S fondy životního cyklu se v životě nezacyklíte. V čem je jejich kouzlo

Stáří ve vatě? Investujte pravidelně třeba i jen 500,- měsíčně a zajistěte se na stáří. Kolik vám pravidelná investice přinese, si můžete sami spočítat zde.

Finanční rezerva může člověka zachránit v případě nenadálé potřeby určitého obnosu, může zpříjemnit život a vytvořit i rezervu pro období penze. Většina lidí ovšem považuje za kapitál jen peníze, které má v bance, respektive v cenných papírech či nemovitostech. Tento pohled jim znemožňuje vytvořit si taková investiční portfolia, která by lépe odpovídala skutečným životním potřebám. Fondy životního cyklu mohou představovat alternativu tvorby finančních rezerv.

Jedná se o dlouhodobé investiční strategie, jejichž struktura se postupně mění od dynamické (tedy orientované na tvorbu potenciálně vyššího výnosu) směrem ke konzervativní (orientované na stabilizaci výnosu a minimalizaci rizika). Jejich hlavním cílem je citlivě přizpůsobit typ investice fázi životního cyklu člověka, tedy takzvaně stárnout společně s ním.

Historie těchto produktů u nás zatím není nijak dlouhá, v posledních letech se však těší stále rostoucímu zájmu investorů. Představují totiž zajímavou alternativu k penzijnímu připojištění. Jejich koncepce odpovídá té, ke které směřuje většina světových penzijních reforem – tedy vytvořit si při rozumné dlouhodobé strategii investování finanční rezervu a zajistit si kvalitní život v penzi.

Do penze daleko, do kapsy hluboko...

Majetek hromadíme v průběhu života postupně. Schopnost vytvářet příjem je přitom nejvyšší v mládí a postupně klesá až k nule v důchodovém věku. Mladý člověk proto vlastní značný „produktivní kapitál“ v podobě všech budoucích příjmů z produktivní činnosti. Svou povahou je tento kapitál velmi blízký dluhopisům. Naopak jeho finanční kapitál je v mládí obvykle malý a v čase roste, pokud dotyčný dokáže ušetřit více, než spotřebuje. Vrcholu pak dosahuje s blížícím se důchodem.

Milan Šauer V oboru financí a kolektivního investování má více než desetileté zkušenosti. V Pioneer Investments pracuje od roku 2007, je ředitelem distribuce.

Univerzální recept, jak se finančně zajistit, neexistuje. Můžeme ale vycházet ze základního principu, že dynamicky investovat bychom měli, dokud jsme mladí a do penze máme daleko. Investor, řekněme ve věku 25 až 30 let, by měl při sestavování investičního portfolia uvažovat téměř výhradně o akciích (bez ohledu na to, zda je nálada na trzích optimistická či pesimistická). Vzhledem k majetkové situaci mladých lidí a ke snížení rizika nevhodného načasování koupě finančních produktů jsou ideální právě pravidelné investice do fondů životního cyklu po celou dobu produktivního věku.

S přibývajícími léty se zvyšuje potřeba ochrany finančního kapitálu před případnými poklesy, které akciový trh občas přináší. Proto by měl investor svůj finanční kapitál v průběhu času postupně přesouvat do dluhopisů. A právě to za něj udělají fondy životního cyklu.

Fondy nejen pro starší a pokročilé

Fondy životního cyklu přinášejí možnost rozumného zhodnocení volných finančních prostředků i pro ty, kteří nechtějí příliš riskovat, respektive se nemohou rozhodnout, jak velké riziko jsou ochotni akceptovat. Optimalizaci investičního portfolia za ně provádí správcovská společnost prostřednictvím portfolio manažera fondu. Na trhu dokonce existují i produkty, které umožňují snižování podílu akcií v portfoliu kdykoliv „zabrzdit“, a zachovat jejich podíl až do konce investičního horizontu. I ve stáří tak můžete mít v portfoliu libovolný podíl akcií.

Další přidanou hodnotou je diverzifikace (rozložení) do různých tříd aktiv, a to s ohledem na investiční horizont a rizikový profil investora.

Fondy životního cyklu tedy představují nadčasové a flexibilní strategie, a proto je lze využít nejen s cílem naakumulovat kapitál na stáří, ale i na tvorbu finanční rezervy, kterou lze čerpat v produktivním věku. Umožňují pravidelné investování v částkách již od několika stovek korun měsíčně. Čím dříve tedy člověk s tvorbou rezerv prostřednictvím fondů životního cyklu začne, tím méně to zatěžuje domácí rozpočet.

Co je dobré si k fondům životního cyklu zapamatovat: