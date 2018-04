Co když se pojistka nepovede

Z devíti set tisíc, které Jan Hrabovský za necelých šest let pojišťovně Amcico AIG Life poslal, dostane zpátky 280 tisíc korun. Tolik činí takzvané odbytné. Rozhodl se totiž pojištění vypovědět čtrnáct let před tím, než mělo řádně skončit. Důvod? Spočítal si, že je nevýhodné. Nabízí se otázka, proč si nezjistil podmínky pojistky před tím, než podepsal smlouvu.

Jak říká, jako lékař se v produktech finančních ústavů příliš neorientoval, a proto si vzal na pomoc odborníka – finančního poradce společnosti OVB. Požadoval, aby mu našel produkt vhodný ke spoření a zároveň pojistku, kterou by mohl zajistit leasing na lékařské vybavení. „Poradce jsem upozornil, že žiji sám, a nepotřebuji tedy nikoho zabezpečit pro případ, že by se se mnou něco stalo,“ říká Jan Hrabovský.

Zástupce poradenské společnosti OVB nabídl životní pojištění Amcico AIG Life. Argumentoval především ročním výnosem 11 procent. „Neustále zdůrazňoval, že vložené prostředky se budou rychle zhodnocovat,“ doplňuje lékař.

Rada za všechny peníze

Letos se Jan Hrabovský začal zajímat, jak se daří jeho 800 tisícům korun, které pojišťovně za šest let poslal (každého čtvrt roku okolo 39 tisíc). To, co se dozvěděl, ho rozčarovalo. Pracovnice pojišťovny mu sdělila, že v současné době má nárok na odbytné 280 tisíc korun a že za šest let se peněžní prostředky zhodnotily o šest tisíc korun.

Jan Hrabovský si spočítal, že za dvacet let pošle pojišťovně přes tři miliony korun, přitom částka, kterou mu má ústav po dvaceti letech dle smlouvy vyplatit, činí dva miliony korun plus výnosy. A ty nebyly zdaleka takové, jak doufal. „Začal jsem tušit, že jsem neuzavřel dobrý obchod,“ říká. „Mé podezření potvrdila i pracovnice pojišťovny. V telefonickém rozhovoru poté, co jsem jí vylíčil svůj případ, řekla, že mi byl nabídnut úplně špatný produkt,“ vypráví Jan Hrabovský.

V čem tkví problém? Poradce doporučil službu, která pro lékaře nebyla vhodná. Životní pojištění totiž není klasický spořící produkt, jak občas zaznívá z televizních reklam. O to víc nevhodný, když kryje vysoká rizika, což byl případ Jana Hrabovského. Poradce OVB se však brání: „Typ pojištění jsem vybral na základě požadavků klienta. Když uzavíral pojistku, měl v plánu do pěti let si pořídit domek za pět milionů. Požadavky jsme sepsali a klient se pod ně podepsal.“ Pojistku doporučil v souvislosti s plánovanou hypotékou.

Doktor Hrabovský ale trvá na svém: „Chtěl jsem jen spořit, a zajistit leasing.“ Ostatně záměr financovat bydlení hypotékou kombinovanou s životním pojištěním není pro finančního poradce omluvou – hypotéka kombinovaná s životním pojištěním je totiž podle odborníků v 99 případech ze sta pro klienta nevýhodná.

Co říkají výpočty

Janu Hrabovskému by namísto kapitálové „spořící“ životní pojistky stačila pro zajištění úvěru riziková pojistka. Sice by jejím prostřednictvím nic nespořil, ale byla by mnohem levnější. A zbylé peníze by mohl investovat jiným způsobem, například do podílových fondů či penzijního fondu. Pro příklad: za rizikovou pojistku u České pojišťovny, která by zajistila dvoumilionový úvěr, by celkem zaplatil necelých 84 tisíc korun. Kdyby zbylé peníze (asi 10 tisíc měsíčně) uložil na termínovaný vklad, naspořil by po šesti letech 725 tisíc.

Řešení? Výpověď

Lékař pojistku u Amcico AIG Life vypověděl. Čeká teď na výplatu necelých 300 tisíc korun odbytného. „Bylo to krajní řešení, snažil jsem se s pojišťovnou domluvit. Argumentoval jsem tím, že mě poradce OVB úmyslně uvedl v omyl. Žádal jsem vysvětlení a nápravu.“ Pojišťovna však námitky klienta odmítla. Stejně jako samotný poradce.

Zástupkyně společnosti OVB Vladimíra Martincová upozorňuje, že se klienti firmy, kteří mají výhrady vůči práci poradců, mohou obrátit na reklamační oddělení. Dodává, že řešení takových případů však bývá složité. Třeba i proto, že většina poradců není u firmy zaměstnaná, většinou spolupracují externě.

Dalším místem, kde lze řešit případy nevhodných smluv, jsou profesní organizace, jako je například Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) nebo Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ). Své připomínky mohou klienti směřovat i k České asociaci pojišťoven (ČAP).