Co když udělám chybu

Pozdě podané přiznání

A když nestihnete včas poslat vyplněný tiskopis? Pak vám může finanční úřad navýšit daň až o deset procent, případně uložit pokutu. „V tomto případě záleží na rozhodnutí finančního úřadu, zda sankci uloží a v jaké výši,“ říká daňová poradkyně Zuzana Tomanová.

Pozdní zaplacení daně

Za každý den, kdy státu dlužíte, naskakuje automaticky penále ve výši 0,1 procenta z nezaplacené daně. Pokud máte zaplatit daň 5000 korun, každý den zpoždění vás tedy bude stát 5 korun.

Chyba ve výpočtu

Jestliže dodatečně zjistíte, že jste spočítali daně špatně a státní pokladně máte doplácet například tři tisíce korun, naúčtuje vám finanční úřad 0,05 procenta, tedy 1,50 koruny z dluhu za každý den. Pokud na to přijde při kontrole sám berní úřad, bude sankce vyšší, 0,2 procenta denně, tedy 6 korun.

Kdy přijde kontrola

Podnětem může být i daňové přiznání s chybami bijícími do očí. Kontrola může nahlížet do evidence, která sloužila jako podklad k daňovému přiznání, tři roky zpátky, tato lhůta se může prodloužit až na jedenáct let, když během prvních tří let dostane člověk z úřadu dopis s žádostí o vysvětlení či doplnění některých údajů.