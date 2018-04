Co komu patří po svatbě

Před svatbou asi neřešíte případný rozvod. Ale v některých případech se vyplatí mít právně podložené uspořádání majetku v manželství. A vůbec to nemusí být projev nedůvěry v partnera, ale rozumná úvaha, jak se elegantně vyhnout pozdějšímu nedorozumění. "Samozřejmě smlouva má smysl jen někdy. Třeba když jeden z manželů podniká a druhý nechce nést jeho podnikatelské riziko celým rodinným majetkem," uvádí advokát Tomáš Pelikán. "Zbytečná je v momentě, kdy snoubenci nemají žádný majetek ani dluhy," dodává.

Po svatbě je skoro vše společné

Svatebním dnem se zásadně změní, co je moje a co je tvoje, od okamžiku, kdy řeknete ano, budete mít už vše společné. Nejen život, ale i peníze a cokoli si do domácnosti pořídíte. Na druhou stranu se však budete svorně dělit i o dluhy.

Co běžně patří do takzvaného společného jmění manželů, stanoví zákon. Vy však máte šanci si tento společně získaný majetek buď zúžit, to znamená přesně omezit, co tam bude patřit, a co ne, nebo naopak rozšířit. To třeba v případě, že chcete společně vlastnit i věc, která tam podle zákona nepatří, například byla jednoho z manželů před svatbou či ji třeba získal v průběhu manželství jako dědictví po babičce.

. společné vlastnictví Majetek budete mít po svatbě společný. Když nesepíšete u notáře smlouvu, že jste se dohodli jinak.

Měli byste být připraveni na to, že po případném rozvodu si budete muset rozdělit společný majetek mezi sebou napůl. Stejně tak se podělíte i o nesplacené dluhy, které vznikly v průběhu manželství. Pokud si společné jmění předmanželskou smlouvou zúžíte nebo rozšíříte, bude se pak dělit pouze to, na čem jste se dohodli. A to může mít svou nespornou výhodu. Připravíte se totiž předem na situaci, kdy díky emocím z rozchodu rozum nefunguje.

Například se můžete dohodnout, že peníze, které si vyděláte, budou výlučným majetkem každého z vás, nebo koupíte-li za trvání manželství dům, bude majetkem toho, kdo smlouvu podepíše. Dokonce je i možné ve smlouvě zúžit společný majetek na minimum, to znamená, že kromě spoluvlastnictví běžného vybavení domácnosti manželé vlastně žádné společné jmění mít nebudou.

Co to předmanželská smlouva vlastně je

Smlouvu může sice navrhnout advokát, uzavřena však musí být formou notářského zápisu, jinak neplatí. Za sepsání zaplatíte obvykle čtyři až pět tisíc korun a dalších sto korun za každou stranu stejnopisu.

Pokud jste nedokázali svou snoubenku či budoucího manžela k podpisu smlouvy přemluvit před svatbou, není nic ztraceno. To, co se bude počítat do společného vlastnictví, můžete vymezit i během trvání manželství, stejně tak obsah smlouvy můžete jako manželé kdykoli v budoucnu změnit. Třeba tehdy, když si jeden z manželů bude brát vysoký úvěr na podnikání a nebude chtít, aby v případě, že nebude schopen v pořádku splácet, zadlužil celou rodinu.

. Předmanželská smlouva

Notářský zápis musí obsahovat tyto údaje:

Místo, den, měsíc a rok, kdy se zápis pořizuje

Jméno, příjmení a sídlo notáře

Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků – nacionále všech zúčastněných

Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům – všichni zúčastnění prohlásí před notářem, že jsou svéprávní

Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků – obvykle platnými občanskými průkazy

Obsah úkonu – tady napíše notář konkrétně, na čem se snoubenci či manželé dohodli

Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky – notář potvrdí, že obsah smlouvy před účastníky přečetl a že ho schválil

Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků

Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

. Společné jmění manželů

Patří do něj

movitý majetek (nábytek, elektronika, auto, peníze, cenné papíry) i nemovitý majetek (byt, dům, pozemek, chata) pořízený jedním nebo oběma manželi po sňatku

závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vznikly v průběhu manželství (půjčky, hypotéka, směnečné závazky)

Nepatří do něj