Co má motorista dělat, když...

14:00 , aktualizováno 14:00

Co dělat, když vás zastaví policie a vy u sebe nemáte doklad o zaplaceném pojistném? Co se stane, pokud nestihnete včas zaplatit pojištění? A co když si povinné ručení prostě nezařídíte? Čtěte zde.