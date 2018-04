Co mě čeká po mateřské?

Zákoník práce rozlišuje dvě období, kdy je matka s dítětem doma -mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená je poskytována pouze ženám, které dítě porodily nebo přijaly do své péče. Při splnění zákonných podmínek, zejména potřebné doby zaměstnání , je ženě poskytována peněžitá pomoc v mateřství ve výši obdobné jako je nemocenská. Mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu a poskytuje se po dobu 28 týdnů. V případě, že žena porodí zároveň dvě nebo více dětí nebo je osamělá, má nárok na mateřskou dovolenou v délce 37 týdnů. Nastoupí-li žena bezprostředně po skončení mateřské nebo ještě v jejím průběhu zpět do práce, vrací se na své původní místo.

Rodičovskou dovolenou může čerpat žena i muž. Poskytuje se až do tří let věku dítěte. Vpřípadě, že se rodič vrací do práce až z rodičovské dovolené, pak má právo na to, aby mu byla přidělena práce podle pracovní smlouvy. Například žena, která pracovala jako asistentka ředitele, ale v pracovní smlouvě má pouze administrativní pracovnice, může dostat zcela jiné místo, třeba jako sekretářka oddělení vývoje. Pokud na rodičovskou dovolenou navážete další mateřskou dovolenou, případně další rodičovskou dovolenou, bude pro vás zaměstnavatel po návratu mít připravené místo podle pracovní smlouvy. Není však jeho povinností vás zaměstnat na vašem původním pracovním místě.