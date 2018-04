Co možná o hypotéce nevíte

Jak se uplatňují daňové odpočty zaplacených úroků z úvěru?



Banky a stavební spořitelny zasílají svým klientům potvrzení o výši zaplacených úroků v uplynulém roce, toto potvrzení poté předloží zaměstnanci k ročnímu vyúčtování záloh svému zaměstnavateli, OSVČ je uvedou v daňovém přiznání. Suma zaplacených úroků se neodečítá přímo od daně, ale snižuje daňový základ, čímž se následně sníží vypočtená daň. Ročně si lze díky úrokům z úvěru snížit základ daně až o 300 000 korun.





Jaké doklady předkládají živnostníci?



K žádosti o hypotéku přikládají živnostníci kromě standardních dokladů a potvrzení navíc originál daňového přiznání za poslední zdaňovací období (většinou za dvě) s razítkem finančního úřadu na každé straně. Dalšími dokumenty jsou potvrzení o bezdlužnosti – jde o doklad vydaný finančním úřadem, jenž potvrzuje, že žadatel nemá žádné daňové nedoplatky a kopie živnostenského listu.





Lze ušetřit s hypotečním makléřem?



Díky velkoobchodním sazbám může makléř nabídnout výhodnější úrokové sazby nebo smluvní znalce, kteří nemovitost ocení za nižší poplatek. Makléř za klienta zajistí veškeré potřebné formuláře, pomůže mu se sběrem dokumentů a sám podá žádost o úvěr do banky, čím především šetří jeho čas. Služby hypotečních makléřů jsou zdarma.





Je nutné hypotéku před prodejem bytu celou splatit?



Možností je převzetí dluhu. Hypoteční úvěr se před prodejem nemovitosti nesplatí, ale dojde k výměně osoby dlužníka. Kupující převezme dluh u banky a sám bude pokračovat v jeho splácení. Cena, kterou za byt zaplatí, bude o výši tohoto dluhu snížena. Kupní cena bytu zatíženého hypotékou může být pro kupce celkově výhodnější, jelikož byt může být kvůli hypotéce méně atraktivní.





Lze splatit hypotéku hypotékou?



Ano. Pokud však bude novým hypotečním úvěrem refinancováno splacení jiného stávajícího hypotečního úvěru a k zajištění nového úvěru bude použita ta samá nemovitost, která již slouží jako zástava stávajícího úvěru, bude muset nejdříve první banka dát souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí (tzv. kvitanci). Výsledkem celého postupu pak bude to, že druhá banka se stane zástavním věřitelem prvním v pořadí.



Co je to americká hypotéka?



Americká hypotéka je hypoteční úvěr, u kterého není stanoven účel použití. To znamená, že musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, nemusí být však použit k jejich financování. Jde tedy vlastně o spotřebitelský úvěr a je možné z něj pořídit z víceméně cokoli, například auto.



Jak se určuje výše splátky?



Hypoteční úvěr se v naprosté většině případů splácí konstantními anuitními splátkami. Jejich výše závisí na výši úvěru, úrokové sazby a délce doby splatnosti. Čím je splatnost delší, tím je měsíční splátka nižší, zároveň však rostou celkové náklady hypotéky. Pokud dojde po skončení doby fixace ke změně úrokové sazby, změní se i výše splátky.



Platí se za postupné čerpání hypotéky?



U většiny bank je alespoň několik prvních čerpání zdarma. Při postupném čerpání, ke kterému dochází například v případě výstavby, může být zpoplatněno například čtvrté a každé další čerpání, poplatek se pak pohybuje v řádku stokorun. Požadavky bank se tu však velmi liší, někde zpoplatňují i první čerpání, jinde je vždy zdarma.



Kolik stojí zpracování hypotečního úvěru?



V současnosti se poplatky za zpracování hypotéky pohybují nejčastěji mezi 0,8 % až 1 % z výše úvěru. Banky mají většinou zároveň stanoveny minimální a maximální částky, které poplatek nepřekročí. V rámci akčních nabídek je možné získat hypotéku i bez poplatku.





Kolik zaplatím za hypotéku celkově?



Kromě poplatku za zpracování hypotéky si banky účtují poplatky za správu úvěru, v současnosti činí 100 až 150 korun měsíčně. Dalším nákladem je platba za odhad hodnoty nemovitosti, nejčastěji se pohybuje se mezi 1 000 až 3 000 korunami. K tomu je třeba ještě připočíst různé administrativní poplatky, např. za výpis z katastru nemovitostí.