Co můžete čekat od Garantované úrovně služeb?

Komerční banka se nabídkou „produktu“ Garantovaná úroveň služeb zavázala, že bude dodržovat určité principy, které se týkají jejích produktů, služeb a přístupu ke klientům. Tento závazek je pak podložen čtyřmi základními principy: důvěrou, rychlostí, bezpečím a spokojeností.

Každý z pojmů vyjadřuje očekávání klienta vůči bance. Důvěryhodnost a stabilita finančního domu jsou pro klienta klíčové, stejně jako rychlost a dostupnost k uloženým financím. Nejdůležitější se pak stává spokojenost klienta s poskytnutými službami. Aby celé toto prohlášení nabylo významu a nebylo jen prázdnými slovy, zavázala se Komerční banka k navrácení poplatků za vedení běžného účtu (max. za dva měsíce zpátky). Týká se nejen všech účtů fyzických osob, ale i kont pro drobné podnikatele. Banka se tak vlastně zachovala jako většina obchodníků, kteří umožňují vrácení zboží v případě, že s ním nejste spokojeni do stanovené lhůty.

Nabízenou službu ocení ovšem pouze noví klienti, protože nárok na vrácení poplatku má klient do dvou měsíců po otevření účtu. Následně může buď účet bezplatně zrušit a banku opustit nebo přejít na jiný balíček služeb. V tom případě už se mu ale nová dvouměsíční lhůta nepočítá. Aby došlo k navrácení poplatku, musí nespokojený klient splnit podmínky stanovené bankou – dostavit se na pobočku, na které je účet veden, a to se smlouvou o zřízení příslušného účtu a účet se nesmí dostat do nepovoleného debetu.

Důchodci opět neušetří. Takže čím vlastně jsou zvláštní účty pro seniory? Více ZDE.

Zda garantovaná úroveň služeb přesvědčí klienty k masovému opouštění stávajícího bankovního domu, jehož služeb využívají a přechodu do KB, o tom lze pouze polemizovat. Rozhodně na sebe tímto krokem KB upozornila a zviditelnila se na bankovním trhu. A protože už od minulého roku banka neúčtuje poplatek za zrušení běžného účtu, může tato nabídka oslovit podnikavce, který by měl chuť vyzkoušet služby KB na vlastní kůži.

Méně zajímavé je ale to, že banka na počátku roku výrazně zvýšila ceny zejména za přímé bankovnictví, a tak se její služby klientům častěji využívajících jejích služeb prodraží. Proto i když je garantovaná úroveň služeb pěkným gestem, se klientovi vyplatí nejprve rozmyslet a spočítat, jestli si za tuto službu nepřiplatí více, než by mu bylo milé a než mu účtuje současná banka (ta by mu zase mohla i „pěkně“ spočítat, že chce od ní odejít).

Zaujala vás nabídka Komerční banky? Je podle vás garantovaná úroveň služeb zajímavým produktem? Napište nám, těšíme se na vaše názory.