Co můžete dostat zdarma?

Úsloví z povídky Šimka a Grossmanna „nechci slevu zadarmo“ nabádá k opatrnosti. Všichni vědí, že každé snížení ceny musí nakonec obchodníkovi přinést zisk. A přesto se v mnohé domácnosti najde medvídek Delvita či veverka z OBI. Jejich majitelé šli raději nakupovat tam, kde jim za nákup slíbili dárek, i když symbolický.



Jak udržet klienta?

Každá desátá návštěva fitcentra zdarma, natankujte benzin za pět tisíc a umyjeme vaše auto. To jsou bonusy v malém. Větší společnosti vydávají dokonce celé katalogy slibující odměny, které může zákazník získat, když u nich pravidelně nakupuje nebo jinak využívá jejich služby.

Klientům České spořitelny tak za každou platbu kartou tečou na konto body, které po čase mohou měnit za odměny. Kdo například zaplatí kartou zboží za 39 700 korun, dostane svítilnu a blikačku na kolo. „Utrácet je přitom možné kdekoliv, spořitelně je jedno, zda si body nasbíráte nákupem základních potravin nebo koupí drahého parfému,“ vysvětluje Helena Matuzsná, tisková mluvčí spořitelny. Body získáte dokonce i za to, když kartou uhradíte občerstvení, které vám později proplatí zaměstnavatel.

Většina dalších společností zákazníkům vzkazuje: „Nakupujte jen u nás, dostanete odměnu.“ Věrnostní programy nebo členské kluby naleznete u bank, telefonních operátorů, benzinových pump a samozřejmě i u obchodních řetězců. A tato politika se jim vyplatí. „Je mi úplně jedno, zda koupím šampon v Droxi nebo jinde. U Droxi jsem si teď zařídila klubovou kartu, tak chodím tam,“ vysvětluje zákaznice Anežka Králová z Prahy.

Některé společnosti se však věrnostním programům brání. Zástupce Globusu Boris Malý říká: „Neprovozujeme žádný dlouhodobý věrnostní program. Zaměřujeme se na to, abychom našim zákazníkům nabízeli široký sortiment zboží za nízké ceny.“



Bohatí mají dárků víc

Z podstaty věci vyplývá, že čím víc má zákazník peněz k dispozici, tím dříve a lepší odměnu může čekat. MP3 přehrávač Philips například získá ten, kdo u Shellu odebere benzin za 235 500 korun. Na to při průměrné spotřebě 20 litrů běžného benzinu týdně bude řidič šetřit osm let. Kdo však jednou týdně vjede do myčky, nakupuje u pumpy svačinu, jezdí často a na lepší benzin, celý proces urychlí. Přehrávač bude jeho za necelý rok. Registrovat se a začít hrát hru na dárek se vyplatí jen tehdy, když jste si jisti, že službu tak jako tak koupíte právě zde.



Dárek skutečně zadarmo

Pohonné hmoty u Shellu si však obvykle kupují lidé, kteří na korunu nehledí. Ale i ti, kteří si nechtějí kupovat dražší zboží, mají možnost se účastnit věrnostních programů. Třeba lidé, kteří denně zjišťují informace na internetu, a to buď pro sebe, nebo je to součástí jejich práce. Jestliže používají jako domovskou stránku například iDNES a jsou registrováni, každým kliknutím na tomto portálu se jim na virtuální konto připíše jeden dukát. Časem nasbírají kupu peněz, kterou mohou vyměnit třeba za cédéčko, vstupenky do divadla nebo tričko. Podobně je to zařízeno při připojení přes portál Centrum nebo Volný. Klientům Volného body však přibývají jen tehdy, vytáčejí-li připojení telefonicky.



Hlavně kupte, platit může někdo jiný

Firmy se snaží ovlivňovat nákupní zvyklosti ve firmách. Nenápadnou provizi nabízejí sekretářkám, které volají stále stejnou doručovatelskou službu, řidičům tankujícím do služebního auta, prodejcům, kteří si vezmou do obchodu právě jejich zboží. Vstupenku do kina třeba získá ta asistentka, která pro firmu pětačtyřicetkrát objedná kurýrní službu Sprinter. Když počká, až se jí na kontě nashromáždí 200 zásilek, dostane vysoušeč vlasů Solac.

Podnikatel Michal Pěkný vzpomíná: „Pracoval pro nás účetní, který všechny kancelářské potřeby pořizoval v malém papírnictví za rohem. Jednou jsem si při náhodném nákupu všiml, že při útratě nad sto korun počítají desetiprocentní slevu. Paragon ale dávali na plnou částku. Pan účetní tak pro sebe ušetřil pěkných pár korun.“



Pravidla mají být jasná

Než se k věrnostnímu programu zaregistrujete, dobře si přečtěte obchodní podmínky. Mělo by z nich být patrné, jak proběhne registrace, jak zákazník získává bonusy, jaký je „ceník“ pro jejich obdržení, kde se hlásit o odměny, a hlavně jak dlouho bude celý program trvat.

Každého samozřejmě zajímá i to, jaké dárky jsou ve hře. Jestliže se někdo rozhoduje zejména podle toho, co může získat, má třeba u Contactelu smůlu. Všechny podmínky registrace jsou sice na internetu zveřejněny vzorně, ke katalogu odměn se však dostanete až po registraci.

