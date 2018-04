Co nabídne nový hráč na trhu hypoték?

Zájemci o hypoteční úvěry mají opět o trochu širší možnost mezi bankami vybírat. Po České spořitelně, Českomoravské hypoteční bance, GE Capital Bank, HVB Bank, Komerční bance, Raiffeisenbank a Živnostenské bance získala licenci na vydávání hypotečních zástavních listů a poskytování hypotečních úvěrů i skupina Wüstenrot prostřednictvím Wüstenrot hypoteční banky. Pro hypoteční úvěr tak mohou zájemci z řad fyzických osob vyrazit již do osmi bank.

Při představení nabídky a jejím srovnání s ostatními hypotečními bankami můžeme vzhledem k aktuálnosti tématu začít u úrokových sazeb. V nabídce Wüstenrot hypoteční nalezneme sazby s dobou fixace na dva roky a na Přehled úrokových sazeb hypotečních bank - roční sazby platné na pět let Česká spořitelna 5,2 % ČMHB 5,65 % GE Capital Bank 5,69 % HVB Bank* 5,65 % Komerční banka 5 % Raiffeisenbank 5,5 % Wüstenrot hypoteční banka 5,35 % Živnostenská banka 5,5 % * úvěr 1 mil. korun se splatností 15 let

Pramen: Hypoteční banky pět let. Banka zde vsadila na recept, který se osvědčil již České spořitelně u programu TOP Bydlení. Bez ohledu na jednotlivé parametry úvěru a bonitu žadatele zde nabízí všem zájemcům o úvěr jednotnou úrokovou sazbu. Ta činí v případě pětileté platnosti úrokové sazby v současné době 5,35 procenta ročně, v případě dvouleté platnosti úrokové sazby 5,80 procenta ročně.

I v oblasti poplatků spojených s hypotečním úvěrem bude Wüstenrot patřit k levnějším bankám na trhu, i když zde nezískává výraznou konkurenční výhodu. Za zpracování úvěru, které zahrnuje komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru, zaplatí zájemce o hypotéku 0,6 procenta z objemu úvěru, minimálně 3.000 korun a maximálně 20.000 korun. Poplatek je hrazen až po schválení úvěru a jeho zaplacení je podmínkou pro první čerpání úvěru. Poplatky za ostatní služby jsou pak s konkurencí více méně srovnatelné.

Banka Zpracování úvěru 1 mil. Kč na koupi bytu Správa úvěru se státní fin. podporou měsíčně Změna ve smlouvě z podnětu klienta Česká spořitelna (TOP Bydlení) 9.500,- 150,- 0,2 % z akt. zůstatku úvěru, min. 1.000,-, max. 3.000,- ČMHB 6.000,- 220,- 2.000,- až 10.000,- GE Capital Bank 7.000,- 200,- 2.000,- HVB Bank 10.000,- zdarma 2.000,- Komerční banka 10.000,- 150,- 2.000,- Raiffeisenbank 7.000,- 150,- 2.000,- Wüstenrot hypoteční banka 6.000,- 150,- 1.500,- Živnostenská banka 9.000,- 200,- 1.000,- Pramen: Hypoteční banky

Výborné předpoklady pro křížový prodej mezi Wüstenrot hypoteční bankou, Wüstenrot stavební spořitelnou a Wüstenrot životní pojišťovnou dávají tušit, že ve středu zájmu hypoteční banky bude především nabídka kombinovaných produktů.

Protože Wüstenrot hypoteční banka poskytuje úvěry pouze do sedmdesáti procent obvyklé ceny zastavených nemovitostí, bude bezesporu v nabídce hrát důležitou roli produkt „Bydlíme s Konstantou“. Spočívá v kombinaci hypotečního úvěru u Wüstenrot hypoteční banky a překlenovacího úvěru Konstanta u Wüstenrot stavební spořitelny. Pokud bude chtít zájemce o bydlení profinancovat milionový byt, stačí mu v tomto případě přibližně 85 tisíc korun v hotovosti a zbytek získá z úvěrů.

Nová banka nepřinese prozatím žádnou revoluci ani v oblasti nároků na bonitu Jaké podmínky nabízejí jednotlivé hypoteční banky? Důležité informaci hledejte na adrese hypoteky.fincentrum.cz žadatele o úvěr. Zde operuje banka se dvěma základními koeficienty – koeficientem bonity a koeficientem zatížení. Koeficient zatížení stanoví, že podíl celkových měsíčních výdajů (tedy splátky úvěru a jiných půjček, placený leasing, pojistné apod.) může činit maximálně 70 procent celkových měsíčních příjmů. Koeficient bonity (tedy rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů dělený životním minimem) pak musí být větší nebo roven hodnotě 1,5, případně 2 u žadatelů s převažujícími příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Určité úlevy v oblasti požadované bonity mohou získat klienti Wüstenrot stavební spořitelny, kteří jsou účastníky stavebního spoření alespoň tři roky a splňují nároky na získání státní finanční podpory hypotečních úvěrů na starší nemovitosti.

Celkově vzato nepůsobí prozatím hypotéky v podání Wüstenrotu nikterak oslnivě. Ačkoli jsme první propagaci nového produktu zaznamenali již loni na podzim (tedy v době, kdy ještě neměl Wüstenrot ani licenci), doposud působí skupina při komunikaci o hypotékách poněkud rozpačitě. Na detailní hodnocení nabídky je proto vzhledem k omezeným informacím příliš brzo. Vyzdvihnout musíme příznivou úrokovou sazbu, která je pevná pro všechny zájemce bez ohledu na jejich bonitu a jednotlivé parametry úvěru. Rovněž v oblasti poplatků spojených s úvěrem se řadí banka mezi levnější na trhu.

Uchytí se Wüstenrot hypoteční banka? Jaký podíl podle vašeho názoru z hypotečního trhu ukrojí?