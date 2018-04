Co je pro studenty lepší: tradiční nebo nově vzniklá banka?

Tradiční banky nabízejí dětem a studentům účty, které jsou levné. Nově vzniklé malé banky však obvykle mají účty zdarma a pro každého.

Mohou si je však pořídit studenti středních škol, kterým ještě nebylo 18 let? Uspějí například u Fia. "Účet je možné založit i nezletilé osobě, musí to však udělat rodič s dokladem totožnosti, který obsahuje údaje o dítěti, popřípadě s rodným listem nezletilého," vysvětluje Vendula Žaloudíková z Fio banky.

Takový postup však nemají všude. V Air Bank, Equa bank, mBank a Zuno bank neplnoletý středoškolák s požadavkem na otevření účtu neuspěje, i kdyby s sebou měl celé příbuzenstvo. Věc lze "obejít" tak, že si účet založí rodič a jednu platební kartu nechá vystavit pro potomka. Takové řešení s sebou však nese i rizika, třeba v podobě exekuce.

Porovnání běžných účtů Pokud vás zajímají i běžné účty, nabídky bank můžete pohodlně srovnat na portálu FINmarket.cz - zde

Pokud jste už plnoletí a právě jste se nadchli pro nabídku nových bank, promyslete ještě jednu věc: máte v okolí bankomat vybrané banky? Ovšem jestli jste si vybrali Equa banku, budete mít výběry zdarma ze všech bankomatů v České republice, u mBank jsou zadarmo tři výběry u konkurence.

Velké banky už umějí konkurovat

Vedení dětských a studentských účtů bývá zdarma, jen Raiffeisenbank účtuje 30 korun měsíčně. Zadarmo můžete mít i určitý počet výběrů z bankomatů vlastní banky a obvykle se neplatí ani za vedení platební karty a za příchozí platby.

Odchozí platby naopak zpoplatněné bývají, stejně jako výběry z cizích bankomatů. Ve výsledku tak za studentský účet u velké banky nemusíte platit nic, ale také desítky korun měsíčně.

Co je u studentských kont nového?

Velké banky dohání konkurence a svou nabídku pro studenty dokázaly v posledních letech hodně vylepšit a zjednodušit. Česká spořitelna od poloviny prázdnin nabízí například Osobní účet ČS II, u kterého klient musí potvrzení o studiu poprvé přinést až v 21 letech. Na platební kartu si studenti mohou dát vlastní obrázek a banka ji vydá už dětem od osmi let.

Era má zvýhodněný účet pro všechny mladé do 26 let bez ohledu na to, jestli studují. Komerční banka sice účtuje poplatky za výběr z bankomatů, ale vrací je, když studenti platí kartou. UniCredit Bank nabízí u dětských účtů nadstandardní úročení dvě procenta, což funguje pro zůstatky do 30 tisíc korun.

Jste student? Nevadí, rádi vám půjčíme

Naprostá většina bank se shoduje: kreditní kartu či kontokorent ke studentskému účtu otevřou pouze tomu, kdo je plnoletý. Podmínku pravidelného příjmu však mají jenom někde.

I když (nebo právě proto, že) finanční ústavy mnohdy nechtějí po mladých lidech v podstatě žádné doložení pravidelných příjmů, měli by být studenti dvojnásob opatrní. Půjčit si je snadné, ale co když nevyjde domluvená brigáda nebo člověk selže u zkoušky a pak místo vydělávání peněz potřebuje napřít veškeré síly do studia? Řešení splátkového problému není nic příjemného, a kdo podlehne zdánlivě jednoduché možnosti a půjčí si na splátky jinde, má nakročeno do takzvané dluhové spirály.

Banky Co nabízejí dětem a studentům