Co nabízí nový úvěr pro drobné podnikatele

Banky nabízejí pro podnikatele a menší firmy běžné účty i různé balíčky služeb, lákají je i na poplatkové prázdniny. V jejich nabídce figurují i speciální konta pro svobodná povolání (lékaře, architekty, soudce, daňové poradce). Produkty bývají rozděleny pro firmy podle obratu, přičemž větším bývá vcelku logicky nabízeno více služeb.



Právě na malé podniky se ovšem nyní rozhodla zaměřit Poštovní spořitelna. Zadala GFK průzkum, který měl zjistit potřeby živnostníků ve vztahu k bance. Výsledky ukázaly, že drobní živnostníci obecně nemají příliš velké potřeby, mají však některé specifické nároky – jejich nejčastější operace na pobočce v bance se týkají nakládání s hotovostí (vklady a výběry), takže je pro ně mimo jiné rozhodující otevírací doba či poplatky za vklad drobných mincí.

Při dotazování mezi firmami s obratem do 10 milionů ročně se ukázalo, že nejčastěji využívanými službami jsou vklady (99 %), tuzemské platby (96 %), ebanking (52 %), bankovní karty (45 %) a úvěry (37 %). Žádost o úvěr přitom chtějí řešit spíše na pobočce banky. Při výběru úvěru je ovlivňuje nejvíce úroková sazba a související poplatky, následuje rychlost vyřízení či čerpání nebo možnost předčasného splacení.

Právě o úvěr se rozhodla Poštovní spořitelna rozšířit svou nabídku. Proúvěrovanost živnostníků sice roste (meziročně cca o 15 %), ovšem ve srovnání s obyvatelstvem pomaleji. Poměr úvěrů živnostníkům k dluhům domácností se tak snižuje - před deseti lety dosahoval 67 %, nyní činí cca 7 %.

Novinka od Poštovní spořitelny

Poštovní spořitelna uvedla na trh novou půjčku – Malý podnikatelský úvěr. Je určen pro fyzické osoby podnikatele i právnické osoby s obratem do 10 milionů korun ročně – v obou případech stávající klienty, kteří mají založen běžný účet v Poštovní spořitelně/ČSOB alespoň 6 měsíců. Také neuspějí podnikatelé - nováčci – žadatel o úvěr musí podnikat v oboru minimálně dva roky. Pro právnickou osobu platí požadavek na hodnotu majetku v posledním zdaňovacím období minimálně ve výši 200 tisíc korun. Dále je nutné mít kladný vlastní kapitál či obchodní majetek a kladný provozní výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji minimálně v posledním zdaňovacím období.

Úvěr je poskytován na osmnácti pobočkách Poštovní spořitelny, a to od 50 do 500 tisíc korun zejména v závislosti na výši obchodního obratu, a to maximálně na pět let. Je neúčelový, takže jej lze použít na jakékoliv aktivity klienta, které by měly být v souladu s předmětem podnikání (banka ovšem použití prostředků nezkoumá). Zajištěn je biancosměnkou s případným avalem. Úroková sazba je garantovaná ve výši 10,1 % a je fixována na jeden rok. Obstarání úvěru stojí 500 – 3 000 Kč, správa úvěru 200 Kč měsíčně. Klient se zaváže dodržovat měsíčně smluvený stanovený obrat na účtu ve výši 2 měsíčních splátek. Půjčku je možné předčasně splatit – poplatek činí 0-1 % z aktuálního zůstatku úvěru, ovšem podle vyjádření tiskového mluvčího banky se bude blížit spíše dolní hranici a má sloužit jako obrana před spekulativními úvěry.

Neúčelové úvěry pro podnikatele nejsou na našem trhu příliš častou nabídkou. Úvěr Poštovní spořitelny lze nejlépe srovnat s dvěma dalšími na trhu - jde o půjčky, kde banky slibují mimo jiné rychlé vyřízení úvěru.

Expresní půjčka pro podnikatele od GE Money Bank

GE Money Bank nabízí úvěr Express Business od 40 tisíc do 1 milionu korun podnikatelům a právnickým osobám na dobu 2-5 let s pravidelnou měsíční splátkou neměnnou po celou dobu úvěru. Jako garance je požadována vlastní směnka s avalem manželky či manžela (společníků v případě právnické osoby). Není nutné mít běžný účet u banky, ovšem pokud vám bude úvěr schválen, nevyhnete se mu – splácet je nutné z běžného účtu GE Money Bank.

Půjčka je opět určena pro podnikatele s historií - minimálně jedním ukončeným daňovým obdobím. Nutností je i sídlo či trvalé bydliště v ČR, 2 telefonní spojení (aspoň 1 pevná linka) a především minimální tržby v posledním roce podnikání ve výši 300 000 Kč. O úvěr lze zažádat po telefonu i přes internet. Úvěr je vyřízen zdarma, vedení úvěrového účtu vás přijde na 300 korun měsíčně. Poplatek za předčasné splacení činí 5 %, minimálně 1000 korun. Úroková sazba je rozdělena v závislosti na půjčované částce – do 199 tisíc jde o rozpětí 9,9 - 16,9 %, u úvěru v rozmezí 200 - 500 tisíc se pohybuje od 9,5 do 13,5 % a od pěti set tisíc činí 10,5 - 12,5 %. Banka navíc nyní má do 30.11. 2006 akci – úvěr na 400 tisíc na pět let s úrokovou sazbou 8,47 % a pravidelnou splátkou 8 200 Kč.

Rychlou půjčku dá Raiffeisenbank

Dalším úvěrem, kde banka neprověřuje účel použití, je Podnikatelská rychlá půjčka od Raiffeisenbank. Poskytuje se ve výši od 50 tisíc do 1,5 milionu korun na jeden rok až pět let, přičemž před začátkem splácení možno zažádat o odklad až v délce 3 měsíců. Lze jej zajistit biancosměnkou bez nutnosti zástavy nemovitosti. Půjčka je určena pouze firmám a podnikatelům s historií minimálně 2 roky a tržbami alespoň ve výši 300 tisíc korun ročně. Není třeba historie na běžném účtu u banky před žádostí o půjčku, pro poskytnutí úvěru si však účet u banky podobně jako u GE budete muset zřídit

Poskytnutí úvěru stojí 1% z výše úvěru, minimálně 5 tisíc, stejný je poplatek za předčasné splácení (počítá se z předčasně splácené části úvěru). Správa úvěru vyjde na 200 Kč měsíčně, fixní úroková sazba se pohybuje v rozmezí 8 - 11 % p.a.

U všech tří úvěrů je třeba bezdlužnost vůči státu (finančnímu úřadu a ČSSZ), například u Raiffeisenbank ale není u úvěru do 200 tisíc třeba ji dokládat. Poštovní spořitelna zase umožňuje v určitých přesně definovaných případech výjimku. Půjčky jsou si podobné i v jiných ohledech. Poštovní spořitelna vybočuje zejména požadavkem na šestiměsíční historii u banky, na druhou stranu ovšem nedefinuje žádné minimální tržby pro poskytnutí úvěru. Oproti GE Money Bank je u Poštovní spořitelny podobně jako u Raiffeisenbank výhodou jednoduché zajištění pomocí biancosměnky, aval není vyžadován. Shrnutí nejdůležitějších parametrů naleznete v tabulce:

Banka / Charakteristika Poštovní spořitelna GE Money Bank Raiffeisen-bank výše úvěru v tis. Kč 50-500 40-1 000 50-1500 nutné zajištění bianco-směnka vlastní směnka s avalem bianco-směnka úroková sazba (p.a.) 10,1 %* 9,5 - 16,9 % 8-11 % poplatek za poskytnutí v Kč 500-3000 - 1%, min. 5000 měsíční poplatek za správu v Kč 200 300 200 nutná historie podnikání 2 roky 1 rok 2 roky nutný běžný účet u banky ano, s historií 6 měsíců ano, po poskytnutí úvěru ano, po poskytnutí úvěru min. roční výše tržeb pro poskytnutí (Kč) - 300 000 300 000

Zdroj: banky; *) fixována na jeden rok

Kromě výše jmenovaných samozřejmě na trhu existuje mnoho dalších nabídek – zejména účelových úvěrů s různými podmínkami. Živnostenská banka dokonce nabízí úvěry i podnikatelům bez historie, což nebývá obvyklé. Podnikatelé a menší firmy mohou využívat i různých revolvingových úvěrů, případně jejich kombinace s jiným typem půjčky. Nabídka na trhu se stále rozšiřuje - a nový úvěr Poštovní spořitelny je toho dokladem.