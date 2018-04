Co nakoupit u sousedů?

Má cenu se vydat za nákupem do zahraničí? Jak kdy a jak pro co. Je rozdíl, zda plánujete nákupní zastávku při zpáteční cestě z výletu či návštěvy, nebo cílený zájezd za konkrétním zbožím. „Pokud chce jet zájemce výhradně pro nějakou věc, měl by si nejprve udělat cenový průzkum a hlavně připočítat k ceně výrobku benzin, aby zjistil, zda se mu to vůbec vyplatí,“ radí Jiří Machan, který již dlouho žije v Německu a pravidelně dojíždí do Česka.

Důvodů pro nákup v cizině je dost

Jednoznačně výhodné je vyrazit na nákupy, když jsou výprodeje či slevy. Například v Rakousku jsou mimořádné prodejní akce častěji než v tuzemsku, slevy bývají výraznější. „Smysl má navštívit i sezonní výprodeje v Německu. Teď jsem si například všiml výprodejů zimního sportovního vybavení. Ceny šly opravdu o hodně dolů – o dost víc než v Česku,“ upozorňuje Jiří Machan.

Tradiční elektronika, pro kterou se jezdí do Německa i Rakouska, už tam není zdaleka ve všech případech levnější, ceny se vyrovnávají. Přesto existuje stále ještě dost důvodů, proč se vypravit za hranice. „Výběr a kvalita zboží je v Rakousku větší, kultura nakupování a ochota prodávajících nesrovnatelná,“ shrnuje Pavel Novák z jižních Čech.

Jiřina Švarcová z Prahy jezdí do Německa na nákupy dětského zboží do obchodního domu Kinderwelt. „Nejezdím pro oblečení, které tam vyjde stejně nebo dráž než v Česku. Velmi výhodně jsem tam nakoupila například nábytek, kočárek nebo sedačku. Zatímco u nás stál 21 000 korun, já jsem ho koupila za 550 eur, takže jsem ušetřila 6000 korun. Nábytek přišel na polovinu,“ uvádí příklady výhodných nákupů.



Do polského příhraničí lákají zájemce stále ještě nízké ceny oděvů, kosmetiky, uzenin. Ale nejen to. „Dcera potřebovala zimní pneumatiky na Citroën Saxo, zajeli jsme do Polska – originální gumy i s přezutím a vyvážením přišly na 3600 korun, v Česku bychom zaplatili 5500 korun,“ vysvětluje Jiří Helis z Ostravy.



K dalšímu sousedovi, na Slovensko, se za nákupy jezdit nevyplatí. Rovná devatenáctiprocentní daň zvedla ceny spotřebního zboží – výhodná zůstává i nadále dovolená v termálních lázních či na slovenských horách.

Jak platit za hranicemi?

Kde hledat dostupný luxus?

Reklamace bez problémů

Jiří Velek, spolumajitel cestovní agentury Matylda, která zprostředkovává nákupní zájezdy do Polska, upozorňuje na to, že na tamních tržištích vítají placení českými korunami, přijmou samozřejmě i zloté. A v kamenných obchodech? „Běžně tam platím kartou, je to dokonce výhodnější než platit zlotými,“ říká Jiří Helis z Ostravy, který často jezdí nakupovat do Polska. V Německu a v Rakousku využijí vedle eura zákazníci většinou i všechny typy mezinárodních platebních karet. „Při nákupech v zahraničí doporučuji v maximální míře platit kartou. Takové platby jsou bez poplatku, navíc je to bezpečnější než nosit u sebe neustále hotovost. Vyhnete se i poplatkům za výběry ze zahraničních bankomatů a poplatkům za výměnu valut,“ radí Pavla Paseková z eBanky.Spoléhat jen na karty se však nemusí vyplatit. „V Německu některé obchody akceptují jen německou bankovní EC-Kartu, protože je levnější a bezpečná, Aldi neakceptuje žádnou kartu,“ varuje jeden z aktérů internetové diskuse o nákupech v zahraničí.

S reklamacemi výrobků koupených v zahraničí v kamenných obchodech by neměly být obtíže. V Unii platí dvouletá záruka, u značkových výrobků lze často reklamovat výrobek koupený v cizině i v Česku. „Pokud potřebuje zákazník opravit svůj telefon Siemens, který zakoupil v jiné zemi a má k němu záruční list, telefon bez problémů opravíme,“ potvrzuje tisková mluvčí společnosti Siemens Jana Olejníková. Podle Josefa Bláhy z Elektroluxu platí také v případě jejich výrobků již více než pět let takzvaná evropská záruka. Díky ní mají zákazníci možnost uplatnit záruku u zboží zakoupeného v zahraničí u autorizovaného servisního partnera v Česku po předložení nabývacího dokladu, případně i originálního záručního listu.

Ceny i nabídka zboží v Česku a okolních zemích se pomalu vyrovnávají, přesto se dá najít v regálech řada věcí, pro které se vyplatí do ciziny zajet.

Nakupujete často za hranicemi? Kde je podle vás nejlevněji? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.