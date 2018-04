Co nás čeká v roce 2002?

Loni se spořit nevyplatilo, letošní rok by mohl být lepší - Mnozí z těch, kteří nyní bilancují výnosy z úspor za uplynulý rok, příliš důvodů k radosti nemají. Kam uložit peníze letos, aby byl za příštích dvanáct měsíců výsledek lepší?

Finanční produkty v roce 2002 - Co lze v tomto roce očekávat od stavebního spoření, penzijního připojištění či životního pojištění? Nehrozí zrušení státních podpor nebo naopak jejich výrazné zvýšení?

Kam letos s penězi? Do banky určitě ne! - Kam letos s úsporami? Rozhodně ne do slamníku. Ani bankovní termínovaný vklad nebude to pravé. V obou případech totiž znehodnotí peníze inflace. Finanční poradci proto radí investovat zejména do podílových fondů a stavebních spořitelen.

Posílí v tomto roce české akcie o 18%? - Počátkem loňského roku analytici předpovídali v průměru 16% růst pražské burzy v roce 2001. Její hlavní index PX 50 měl dosáhnout úrovně kolem 556 bodů. Jaká je skutečnost? Pražská burza v uplynulém roce propadla o 17,5% a PX 50 poklesl na 395 bodů. Trefí se tedy analytici ve svých odhadech alespoň letos?

Do akcií příště raději přes fondy - Pohled na odstrašující výši možných ztrát na jednotlivých akciových titulech pražské burzy potvrzuje platnost jednoduchého investičního pravidla - díky rozložení akciových investic v akciovém nebo smíšeném podílovém fondu je riziko možných ztrát relativně nižší.

Je čas pro investice do světových akcií? - Nejvyspělejší kapitálové trhy procházejí již druhým rokem postupného poklesu cen akcií a mnozí investoři věří, že se tento trend zvrátí již v průběhu roku 2002. Nasvědčují tomu i fakta, nebo jde jen o zbožné přání akciových investorů?