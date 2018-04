Co navíc nabízejí zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna

kód pojišťovny: 111

infolinka: 844 117 777

www.vzp.cz

Očkování

příspěvek od 500 do 1 500 korun podle druhu včetně aplikace, proti hepatitidě A+B, karcinomu děložního čípku, chřipce, klíšťové encefalitidě, meningitidě, příušnicím, pneumokokovým nákazám

Rovnátka

dětem do 18 let příspěvek 1 000 korun na fixní aparát

Ochranné pomůcky

příspěvek do 500 korun dětem do 18 let a studentům do 26 let na sportovní přilbu či jinou ochrannou pomůcku

Ozdravné pobyty

příspěvek do 1 000 korun na tuzemské školy a školky v přírodě či lyžařské pobyty v délce min. 7 dní

Pro těhotné a matky

příspěvek do 1 000 korun na kurzy cvičení a plavání

Pro dárce krve a kostní dřeně

příspěvek až 2 000 korun na ozdravné pobyty, 35 dní cestovního pojištění léčebných výloh zdarma

Něco navíc

příspěvek do 3 000 korun na bezlepkovou dietu pro děti

příspěvek až 3 000 korun na léčbu závislosti na tabáku

příspěvek až 5 000 korun na ozdravné pobyty dětí s vážným onemocněním

příspěvek až 20 000 korun na zahraniční léčebně ozdravný pobyt pro děti do 16 let (Mořský koník)

Komu se hodí Všem, je to největší tuzemská zdravotní pojišťovna, má nejvíce pracovišť. Vstříc vychází rodičům chronicky nemocných dětí – vysoké příspěvky na ozdravné pobyty.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

kód pojišťovny: 209

infolinka: 800 209 000

www.zpskoda.cz

Prevence

příspěvek 300 korun těm, kteří chodí pravidelně na preventivní prohlídky, lze jej využít na různé pohybové aktivity, ochranné pomůcky, odvykání kouření, stomatologickou péči, autosedačku, návštěvu solné jeskyně a podobně

Očkování

příspěvky od 300 do 1 000 korun jsou určeny na různé druhy očkování (žloutenka, chřipka, meningitida, pneumokokové infekce, klíšťová encefalitida), příspěvek 5 000 korun pro pojištěnce od 12 do 18 let na očkování proti rakovině děložního čípku

Rovnátka

příspěvek do 1 000 korun na jednu čelist pro děti do 18 let na fixní aparát

Pro těhotné

příspěvek do 600 korun na pohybové aktivity, vitaminy a další, 1 000 korun na zlepšenou péči o matku a novorozence

Pro dárce krve a kostní dřeně

příspěvek do 600 korun pro dárce krve na pohybové aktivity, 10 000 korun na ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně

Něco navíc

příspěvek až 2 500 korun na paruku pro ženy po aktivní onkologické léčbě

300 korun na odlehčenou sádru

až 1 000 korun na moderní léčebné metody, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, prevence rakoviny – mamograf a vyšetření prostaty pro mladší ženy a muže

Komu se hodí Pojišťovna sází na věrnost, ke všem příspěvkům přidává ještě 100 a 200 korun těm, kteří jsou u ní pojištěni 5 a více let. Příspěvek 600 korun nabízí nováčkům. Má propracovaný program očkování a prevence, přispívá nejvíce mladým dívkám na očkování proti rakovině děložního čípku.

Zdravotní pojišťovna Agel

kód pojišťovny: 227

infolinka: 800 227 266

www.zpagel.cz

Pro děti do 18 let – celkem 1 500 korun ročně

do 500 korun na novou autosedačku pro děti do 6 let jednou za dva roky, na pleny a umělou výživu z lékárny pro děti do 2 let, od 15 let hradí antikoncepci, do 100 korun vitaminy z lékárny

do 500 korun na brýlové obruby jednou za dva roky a na kontaktní čočky

očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence, meningokoku, chřipce, spalničkám, zarděnkám, příušnicím, planým neštovicím

školy a školky v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy (pouze organizovaných školou, nejméně 5 denní)

do 500 korun na tělovýchovné aktivity a na ochranné přilby a chrániče páteře

rovnátka fixní i snímací

Pro dospělé – celkem 1 500 korun ročně

antikoncepce, i pro muže na nákup kondomů

úhrada bílých plomb a protetických prací u stomatologa

do 500 korun brýlové obruby, kontaktní čočky, příspěvek na úhradu laserové oční operace

do 500 korun na tělovýchovné aktivity a kurzy pro těhotné, za nadstandardní pokoj po porodu (pouze pro zdravotnická zařízení sítě AGEL) či přítomnost otce u porodu

mamograf, očkování nehrazené z veřejného pojištění (klíšťová encefalitida, hepatitida, chřipka), vitaminy pro těhotné

do 500 korun na přilby a chrániče páteře

přípravky na odvykání kouření a pro boj s obezitou zakoupené ve vybraných lékárnách

Pro dárce krve

nad 10 odběrů příspěvek 500 korun, 1 600 korun nad 40 odběrů, vitaminy

Něco navíc

až 3 500 korun na očkování proti rakovině děložního čípku pro dívky od 12 do 19 let (pokud je u ZPA pojištěn alespoň jeden z rodičů), 1 500 korun, pokud je pojištěna jen očkovaná klientka

Komu se hodí Především pro obyvatele severní Moravy, jediná pojišťovna, která hradí i antikoncepci pro muže. Dává příspěvky na přilby i dospělým. Především pro obyvatele severní Moravy, jediná pojišťovna, která hradí i antikoncepci pro muže. Dává příspěvky na přilby i dospělým.

Vojenská zdravotní pojišťovna

kód pojišťovny: 201

infolinka: 222 929 199

www.vozp.cz

Pro nováčky

příspěvek na ochranu proti infekcím a na regeneraci organismu 1 000 korun (platí pro první tři měsíce)

Očkování

500 korun ročně na očkování, která nejsou hrazena z veřejného pojištění

proti meningitidě a žloutence ve výši 1 000 korun pro studenty (12 až 26 let)

proti klíšťové encefalitidě do 700 korun pro studenty, 350 korun na 3. dávku pro děti od 2 do 18 let

proti rakovině děložního čípku jednorázově až 2 500 korun pro dívky ve věku 13 až 19 let

Rovnátka

jednorázově příspěvek až 1 200 korun na fixní aparát na jednu čelist (na materiál) všem do 30 let

Brýlové obruby

příspěvek 200 korun ročně pro děti do 15 let

Vyšetření

příspěvek 300 korun každé dva roky na mamograf, 150 korun ročně na okultní krvácení ve stolici pro všechny ve věku od 40 do 50 let

Plavání

příspěvek 300 korun ročně pro všechny, 1 000 korun ročně na kurzy plavání pro děti do 3 let

Ozdravné pobyty

příspěvek 1 000 korun na školu v přírodě jednou na základní škole, střední škole (učilišti), vysoké škole

až 6 600 korun na pobyt pro chronicky nemocné děti (od 8 do 14 let) v tuzemsku a 19 990 korun v zahraničí

Pro dárce krve a kostní dřeně

dárková poukázka na 300 korun za každý třetí odběr v roce, pro dárce s Janského plaketou poukázka na 500, 1 000 a 2 000 korun podle počtu odběrů, pro dárce kostní dřeně poukázka 2 000 korun

Něco navíc

program Zdravá rodina a program Student – ještě další příspěvky od 150 do 1 000 korun na očkování, léčebný tělocvik a regeneraci

Komu se hodí Pojišťovna nabízí příspěvky na plavání pro všechny, navíc ženám hradí mamografické vyšetření v těch letech, kdy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Přispívá i letcům.

Zdravotní pojišťovna Metal-Alianz

kód pojišťovny: 217

infolinka: 844 125 124

www.zpma.cz

Baby balíček

Pro děti do 5 let celkem až 500 korun ročně na:

sportovní helmu a chrániče (od 2 let), autosedačku, sedák, saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapii, pohybové aktivity, plavání, školky v přírodě

očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (od 11. měsíce), meningitidě, klíšťové encefalitidě, žloutence A, B a AB (od dvou let), sluneční brýle s UV filtrem (od 2 let)

navíc kromě balíčku příspěvek až 4 000 korun na očkování proti pneumokokovému zánětu plic (do 5 let) a 200 korun ročně na stomatologickou prevenci (od 3 let)

Pro děti od 6 do 15 let Student balíček a pro mladé od 16 do 30 let Junior balíček – celkem až 600 korun ročně na:

sportovní helmu, chrániče, autosedačku, sedák, saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapii, pohybové aktivity, rehabilitační plavání, program stop obezitě, sportovní prohlídky, školy v přírodě, ozdravné pobyty pořádané ZŠ,

očkování proti meningitidě, klíšťové encefalitidě i přeočkování, žloutence A, B a AB, sluneční brýle s UV filtrem

navíc kromě balíčku příspěvek 4 000 korun na očkování proti rakovině děložního čípku pro dívky ve věku 12 až 17 let, 2 000 korun na rovnátka, až 12 000 korun na ozdravné pobyty v Chorvatsku a Švýcarsku

Adult Lady a Man balíček od 31 do 54 let a Senior balíček od 55 let – celkem až 600 korun ročně na:

viz Junior balíček: očkování proti chřipce (35–45 let) a klíšťové encefalitidě, preventivní ultrazvukové vyšetření prsu (ženy 35–40 let), mamograf (ženy 40–45 let), prevence rakoviny prostaty u mužů (od 45 let), vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku (od 40 let) prevence vzniku aterosklerózy (od 40 let) a osteoporózy (od 50 let)

Pro dárce krve a kostní dřeně

vitaminový balíček po každém odběru

příspěvek 1 000 až 4 500 korun podle počtu odběrů

jednorázový příspěvek 4 500 korun a týdenní rekondiční pobyt pro dárce kostní dřeně

Komu se hodí Vyplácí příspěvky za věrnost od 300 do 600 korun. Zaměřuje se na rodiny, nejvíce výhod využijí klienti ve věku 6 až 30 let, kteří dbají na prevenci. Je vstřícná i k seniorům.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

kód pojišťovny: 211

infolinka: 844 121 121

www.zpmvcr.cz

Nováčkům

bonus 500 korun

Balíček pro podporu zdraví a zdravého životního stylu (od 3 let) – celkem až 500 korun ročně například na:

nákup léčivých přípravků, vitaminů v lékárně (do 300 korun), potravin pro bezlepkovou dietu

sportovní ochranné pomůcky, autosedačku

rehabilitace, léčebný tělocvik, plavání, školy a školky v přírodě, lyžařské výcviky (do 18 let), fixní rovnátka (od 7–18 let), dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky

Balíček očkování – celkem až 500 korun ročně na očkování proti:

klíšťové encefalitidě, žloutence, meningokoku, pneumokoku, chřipce

rodiče mohou postoupit svůj příspěvek dítěti

Balíček HPV

pro dívky od 14 do 18 let příspěvek až 3 500 korun na očkování proti rakovině děložního čípku

Balíček preventivních programů – celkem až 1 000 korun například na:

mamograf, sonograf 1x za 2 roky (od 30 do 45 let a nad 69 let), vyšetření okultního krvácení ve stolici (od 40 do 50 let), prevence karcinomu prostaty, vyšetření osteoporózy, kardiovaskulárního systému a další

Balíček pro dárce krve a kostní dřeně

po každém odběru vitaminy

příspěvek 4 400 korun ročně na tuzemský ozdravný pobyt, nebo 2 500 korun na jiné aktivity (viz www. zpmvcr.cz)

Něco navíc

příspěvek 1 000 korun na operace nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

balíček za 1 000 korun pro těhotné, kojící ženy a děti do 3 let

Komu se hodí Pro všechny, kteří nepodceňují prevenci. Pojišťovna nepreferuje žádnou skupinu klientů, přispívá také chronicky nemocným dětem na ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí, na boj s obezitou a odvykání kouření.

Oborová zdravotní pojišťovna

kód pojišťovny: 207

infolinka: 261 105 555

www.ozp.cz

Pro nastávající maminky

až 1 000 korun například na:

kurzy tělocviku a plavání, náklady v nemocnici v souvislosti s porodem, otec u porodu, ultrazvukové vyšetření

Pro novorozence

až 1 500 korun (oba rodiče pojištěni u OZP), až 1 000 korun (pouze matka pojištěna u OZP) na:

vitaminy z lékárny, ultrazvukové vyšetření kyčlí, plavecké kurzy pro kojence, očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, autosedačky a cyklosedačky, potraviny či suroviny pro děti s celiakií, fenylketonurií apod.

Pro děti a mládež (1–19 let)

až 500 korun (dítě u OZP), až 1 000 korun (jeden rodič u OZP), až 1 500 korun (oba rodiče u OZP) například na:

plavecké kurzy, ortopedickou obuv, kontaktní čočky, snímací a pevná rovnátka

očkování proti žloutence, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, meningokoku, papilomaviru, chřipce aj.

autosedačky a cyklosedačky, sportovní přilby a chrániče

solné jeskyně, školky a školy v přírodě, potraviny či suroviny pro přípravu stravy pro děti s celiakií, fenylketonurií apod.

oční laserové refrakční zákroky, očkování proti žloutence, klíšťové encefalitidě, chřipce, při cestách do zahraničí, rehabilitační a rekondiční aktivity, preparáty pro odvykání kouření, rekondiční kurzy zaměřené na snižování nadváhy

viz balíček Pro dospělé a dále mamograf pro ženy od 69 let, ortopedickou obuv, korunky, můstky, snímací zubní náhrady

Pro dárce krve

multivitaminy po každém odběru (max. 4x ročně), za 3 odběry v roce kredit 500 korun, za nově udělenou Janského plaketu kredit 2 000 korun

Něco navíc

všem je určeno preventivní vyšetření, například pigmentových skvrn, prsů (ženy od 40 let), prostaty (muži od 40 do 60 let), rakoviny tlustého střeva (od 40 let), osteoporózy a další

Komu se hodí Pojišťovna oceňuje své klienty takzvanými kredity. Získají je za věrnost, preventivní prohlídky, nízké náklady na zdravotní péči. Pojišťovna má hodně nasmlouvaných lékařů. Další slevy je možné využít, pokud se stanete členy Klubu zdraví.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

kód pojišťovny: 205

infolinka: 810 800 000

www.hzp.cz

Program Plus pro děti a mládež

do 17 let – celkem 500 korun ročně (když jsou rodiče u téže pojišťovny, pak 1 500 korun) například na:

cvičení dětí do 6 let (500 korun), plavecké kurzy (do 8 let), školy a školky v přírodě, lyžařské kurzy, brýlové obruby, pobyt v solné jeskyni, sportovní přilby a chrániče 500 korun)

očkování proti žloutence, klíšťové encefalitidě, meningitidě, chřipce, rakovině děložního čípku, pneumokokovému onemocnění, spalničkám, příušnicím, zarděnkám

rovnátka (od 7 do 17 let), kontaktní čočky (od 15 do 17 let), brýlové obruby

Program Plus pro studenty

od 18 do 26 let – celkem 1 700 korun ročně například na:

léčebný tělocvik a regeneraci (500 korun)

ostatní viz Program Plus pro děti

Program Plus pro ženy a muže a seniory

od 65 let – celkem 1 500 korun ročně například na:

léčebný tělocvik a regeneraci organismu (500 korun)

očkování proti klíšťové encefalitidě, chřipce, žloutence, hormonální substituční terapie, prevence osteoporózy (ženy 40–55 let), prevence rakoviny prsu – sonograf (ženy 30–39 let), mamograf (ženy 40–44 let), vyšetření na rakovinu prostaty (muži od 40 do 55 let), vyšetření na rakovinu tlustého střeva (od 40 do 49 let), přítomnost otce u porodu, program pro snižování nadváhy a odvykání kouření

Program Plus pro dárce krve a kostní dřeně

vitaminy po každém odběru krve

příspěvek 1 500 korun pro držitele zlaté Janského plakety, 2 000 korun pro držitele Zlatého kříže na očkování, léčebný tělocvik, plavání atd.

Něco navíc

DVD s výukovým programem pro těhotné ženy, balíčky pro novorozence, vitaminy pro děti, ozdravné léčebné pobyty v horských lokalitách pro děti od 7 do 15 let

Komu se hodí Všem, kteří dbají na prevenci. Pojišťovna umožňuje převést příspěvek rodičů na očkování ve prospěch dětí. Čtyřčlenná rodina může získat na prevenci až 6 000 korun za rok.

Česká národní zdravotní pojišťovna

kód pojišťovny: 222

infolinka: 261 387 111, info@cnzp.cz

www.cnzp.cz

Program Bonus Plus

Je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Po aktivaci Záznamové knížky (lze i na internetu) může pojištěnec získané body vyměňovat za produkty a služby, například za ochranné přilby, prostředky na odvykání kouření, snižování nadváhy a další.

Většinou má jeden bod hodnotu jedné koruny (pro úhradu nákladů na školu v přírodě či lyžařský výcvik jsou to tři koruny, za nadstandardní péči u porodu dvě koruny).

Například za preventivní prohlídku získáte 30 bodů, za odběr krve 5 bodů, za přivedení nového klienta 45 bodů.

Pro aktivní sportovce

příspěvek do 450 korun ročně na zaplacení zdravotní prohlídky, pokud je pojištěnec organizován ve sportovním klubu

Očkování

3 000 korun pro děti do 18 let v rámci takzvaného očkovacího balíčku: například proti žloutence, meningokoku, planým neštovicím, chřipce, klíšťové encefalitidě

až 10 000 korun proti rakovině děložního čípku (od 13 do 18 let)

Rovnátka

příspěvek 2 400 korun pro děti do 18 let

Plavání

příspěvek 600 korun ročně na nákup permanentky do kteréhokoliv bazénu v ČR

Manažerka mateřství

pro těhotné ženy a matky dětí do 18 měsíců věku až 4 500 korun například na:

vitaminy, cvičení pro těhotné, nadstandardní porod, produkty pro novorozence z lékárny apod.

Dárci krve

poukázka 100 korun na potraviny dle výběru po každém odběru

Něco navíc

kupon na 222 korun pro všechny pojištěnce, který mohou využít na prevenci

příspěvek 222 korun měsíčně pro celiaky (na nákup bezlepkových potravin)

Komu se hodí Všem, ale nejvíce dětem, kterým pojišťovna letos výrazně zvýšila příspěvky na očkování i rovnátka.

Revírní bratrská pokladna

kód pojišťovny: 213

infolinka: 800 176 945

www.rbp-zp.cz

Balíček dětem do 6 let

celkem 1 200 korun ročně například na:

očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, pneumokoku (od 2 do 5 let), planým neštovicím, meningitidě, chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence a případné přeočkování (do 1 000 korun)

kurz plavání, školky v přírodě, pobyt v solné jeskyni, saunování, ochranné přilby (do 500 korun), vitaminy zakoupené v lékárně (do 100 korun)

Balíček pro děti od 7 do 18 let

celkem 1 200 korun ročně na:

viz Balíček pro děti do 6 let

rovnátka fixní i snímací (do 1 000 korun), kontaktní čočky (do 500 korun)

Balíček pro pojištěnce starší 19 let

celkem 1 200 korun ročně například na:

očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence (do 1 000 korun)

kontaktní čočky, léčení tabákové závislosti, obezity, předplatné na léčebný tělocvik a regeneraci

ochranné přilby, prohlídky sportovců, otec u porodu, přípravky na osteoporózu a další (do 500 korun), vitaminy zakoupené v lékárně (do 100 korun)

Pro dárce krve

vitaminy po každém odběru, příspěvek 400, 800 nebo 1 500 korun podle počtu odběrů na úhradu očkování, léčbu zraku laserem, stomatologickou péči, masáže a pohybové aktivity a další

Onkologické programy

příspěvek 3 000 korun na očkování proti rakovině děložního čípku dívkám od 12 do 26 let

500 korun ženám do 44 let na mamograf nebo 220 korun na sonografické vyšetření prsů

do 200 korun na vyšetření na okultní krvácení ve stolici

jednou za dva roky příspěvek do výše 350 korun mužům na vyšetření prostaty

Něco navíc

Balíček pro novorozence, ozdravné pobyty pro chronicky nemocné od 8 do 14 let, příspěvek až 200 korun na test na nesnášenlivost lepku pro všechny