Co nejdřív: děti seznamte s penězi, už když chodí do školky

To, že peníze existují a proč, by děti měly vědět už v předškolním věku. „Mami, kup lízátko, tati, kup mi autíčko,“ žadoní děti. Když už umějí takto vyjádřit své přání, nic nebrání tomu, aby věděly, co stojí za jeho naplněním.

Předškolák – kapesné 0 až 10 korun týdně

Psycholožka Lenka Čadová: Sice nemůžete chtít po předškolních dětech, které ještě neumějí počítat, aby spatřily rozdíl mezi pěti- a tisícikorunou, ale máte jim možnost vysvětlit, že tatínek a maminka musí pracovat několik dní, aby mohli auto na ovládání pořídit. A protože je třeba denně kupovat rohlíky, mléko, jogurty a za odměnu třeba i zmíněné lízátko, je takové autíčko věcí výjimečnou, která se rozhodně nekupuje každý den, ale obvykle k významným příležitostem.

Dětem je možné peníze dát, aby si samostatně vyzkoušely zaplatit, a tím je vést k samostatnosti a rozvoji v komunikaci. To je pro děti hra, ale zároveň nová zkušenost, která obohacuje jejich sociální dovednosti.

Matka čtyř dětí Markéta: Když byly děti v tomto věku, žádné pravidelné peníze neměly. Jen nějaké drobné v prasátku, aby jim to pěkně chrastilo.

Rok před nástupem do školy si se mnou při nákupu mohly vždy vybrat za desetikorunu nějakou sladkost. Hezky a rychle se tak naučily počítat do deseti – „když jsem dnes měl čokoládu za osm, zbyly dvě koruny a zítra si můžu vybrat dobrotu za dvanáct“, věděly už po pár týdnech.

Finanční poradkyně Miriam Hanáková: Dítě v tomto věku nemá pro dlouhodobé plánování dostatečně rozvinuté schopnosti, takže pokud kapesné, tak na krátkou dobu (týden). Cílem kapesného (opravdu drobného) v tomto věku je naučit dítě, že peníze jsou směnný prostředek – a lze za ně koupit něco jiného.

Tip MF Dnes: Berte děti na běžné nákupy. Seznamte je s tím, kolik stojí základní potraviny, hračky, pastelky a obecně věci jim blízké. Ukažte jim skutečné mince a bankovky, na hraní jim pořiďte napodobeniny. Hrajte si s nimi na nakupování.

Rozdělte zboží levné a drahé. Naučte děti udělat si představu, co si můžete a nemůžete v rodině dovolit koupit, a vysvětlete jim to.