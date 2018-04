Co nejméně za bankovní služby: rady a tipy jak na to

Možná se také čas od času zabýváte úvahami, zda by se s těmi bankovními poplatky, které se na vašich účtech měsíc co měsíc objevují, nedalo něco dělat. Co jde a co naopak nejde ovlivnit?

Podívejme se na běžného klienta jedné průměrné banky, který využívá jemu dostupných bankovních služeb, a zaměřme se na pár obecných zásad, které platí pro všechny, ať už je vaší domovskou bankou kterákoliv.

Běžný účet, ale s využívanými službami

První a nejvýraznější položkou na účtu je poplatek za vedení účtu – nechcete-li změnit přímo banku, informujte se alespoň na některý z tzv. balíčků služeb. Ty zpravidla obsahují určité služby, které v tomto „balení“ vycházejí levněji než využívání těch samých služeb jednotlivě.

S balíčky však také opatrně, nenechte si vnutit příliš drahý a pro vás nevhodný bankovní balíček služeb (složení, které nevyužijete, leč platíte). Dražší balíčky často se svou nabídkou nejsou plně využity, ověřte si předem, zda veškeré nabízené služby jednotlivě opravdu upotřebíte.

Platební karty i zdarma

Platební karty jsou již naprosto samozřejmým doplňkem bankovního účtu, využívejte jich tedy maximálně, a to nejen k výběrům hotovosti, nýbrž především k úhradám za zboží a služby v obchodech. Některé banky navíc motivují klienty k bezhotovostním platbám za zboží právě platební kartou rozličnými bonusy. Ty můžete využít i např. k vrácení poplatku za platební kartu, příp. její vedení. Navíc transakce platební kartou uskutečněné v obchodě, příp. při dobíjení kreditu mobilního telefonu, nejsou dále na účtu zpoplatňovány.

Upřednostňujete-li přeci jen hotovost a platební kartou tedy převážně vybíráte, pak je lépe vybírat hotovost ve vyšších částkách a méně často. Každý výběr je, byť jen malou částkou, totiž obvykle zpoplatňován. Pozor si dejte také na výběry v bankomatové síti cizích bank. Ty bývají totiž až na výjimky zatěžovány podstatně vyšším poplatkem, než výběry uskutečněné v bankomatové síti vlastní banky.

Rezervní úvěry pouze krátkodobě

Rezervou na účtu bývá nazýván a jako takový i doporučován kontokorent. Jste-li nuceni k čerpání kontokorentu, pak rozhodně pouze krátkodobě a spíše v nižších částkách. Nevýhodou tohoto typu úvěru je totiž vyšší úroková sazba. Navíc odkládání úhrady čerpaného úvěru zhoršuje platební morálku jeho uživatele.

V podobném duchu jsou bankami nabízeny také kreditní karty. Bývají často doplňkem spotřebitelských, příp. hotovostních úvěrů, ale i v tomto případě by čerpání prostředků z kreditní karty mělo být spíše krátkodobou záležitostí. Nejvýhodnější je s úhradou dlužné částky využít plně tzv. bezúročného období (to se pohybuje mezi 45 až 55 dny). Vztahuje se však u většiny bank pouze na úhrady za zboží a služby v obchodech, ne na výběry z bankomatu. Hotovostní výběry jsou navíc u kreditních karet v naprosté většině případů zatíženy značně vysokým poplatkem za tuto transakci, který může dosáhnout několika procent z vybírané částky. To i krátkodobou výpůjčku poměrně dost prodraží.

Po skončení bezúročného období je celková dlužná částka (transakce u obchodníka i případně vybraná hotovost) v rámci limitu kreditní karty poskytována s úrokem kolem 20 i více procent ročně. Uvažujete-li o výdajích vyšších, zvolte raději jinou formu financování zamýšlené investice (např. spotřebitelský úvěr). Pravidelné měsíční splátky po delší dobu zajistí méně „bolestné“ splacení a je možné se rovněž pojistit pro případ nenadálé události či ztráty zaměstnání. I nutnost nabízeného pojištění je však vhodné dobře zvážit, neboť úvěr dále prodražuje.

Nezapomínejte ani na elektronické bankovnictví

Elektronické, resp. přímé bankovnictví je další možností, která může pomoci obsluhovat bankovní účet s úsporami nejen finančními, nýbrž i časovými. Provádění běžných bankovních operací umožňuje zpravidla obsluha přes internet, mobilní telefon i pevnou linku. Poplatky za provádění transakcí využitím elektronického bankovnictví jsou zpravidla nižší, než obdobné transakce prováděné přímo na pobočce banky. Rozdíl může dosáhnout i několika desítek korun za jednotlivou transakci.

Informace o stavu a pohybech na účtu

Těžko nalézt někoho, kdo běžně využívá bankovního účtu a nechtěl by být přitom informován o realizovaných transakcích v uplynulém časovém období, stejně jako zůstatku účtu na jeho konci.

Banka tyto informace předává ve formě výpisů z účtu převážně v papírové podobě, povinnost data klientovi předat stanoví zákon, nicméně není předepsána jeho podoba a ani forma. Pokud tedy banka nenabízí možnost výpisy papírové zrušit úplně a nahradit je elektronickými, pak je jistě na místě zauvažovat o prodloužení období, za které je výpis z účtu vyhotovován.

Necháváte-li pak výpisy z účtu na pobočce banky, připravte se na poplatky podstatně vyšší než při zasílání výpisů na vámi uvedenou adresu poštou.

Investice do bydlení

U finančních prostředků, které si chcete v bance půjčit na bydlení ve formě spotřebitelského úvěru a jejichž výše přesahuje hodnotu 200 tis. Kč se vyplatí informovat o možnostech získat úvěr ze stavebního spoření, případně hypoteční úvěr. Rozdíl v nabízených úrocích může totiž dosáhnout i několikanásobku. Úroky u spotřebitelských či hotovostních úvěrů se pohybují kolem 12 %, zatímco úvěry hypoteční nebo ze stavebního spoření nabízejí úrokové sazby i nižší než 5 %.

Popsaná doporučení mají velmi obecný charakter, nemohou a ani nechtějí plně nahradit doporučení ohledně nabídky konkrétního bankovního domu. Je na každém, jak se svými penězi naloží a jak naloží se získanými informacemi. Máte-li však jakékoliv pochybnosti o službách, které využíváte a za jejichž užití též platíte, rozhodně se vyplatí svou banku navštívit a ověřit si, zda neexistuje ještě jiné řešení vašich finančních potřeb odrážející aktuální nabídku banky. A případně ji srovnat s nabídkou na trhu - můžete zjistit, že platíte zbytečně stovky, ale i tisíce navíc.