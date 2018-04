Co neumí vaše banka?

Banky každoročně zavalí své klienty reklamními kampaněmi, které na trhu zviditelňují nové produkty nebo vylepšení těch stávajících, případně nabídnou služby spřátelených firem, ale na své nedostatky nepoukazují. Proto je klient zjistí až v momentě, kdy danou službu potřebuje nebo mu ji nabídne jiná finanční instituce.

Zarážející na většině produktů, které bankám chybí, je to, že se jedná o produkty poměrně běžně dostupné a jinými bankami standardně nabízené. Co tedy neumí právě vaše banka? Kterou službu nebo produkt musíte hledat u konkurence?

Co chybí u běžných účtů?

Pokud začneme od největších bank a nejběžnějších produktů, musíme se nejprve pozastavit u výpisů z běžných či spořících účtů. Vystavit papírový výpis z účtu jedenkrát za rok (ideální varianta pro ty, kteří používají internetbanking) vám neumožní ČSOB. A tak za její výpisy zaplatíte vždy 30 korun, jakmile se vám objeví v poštovní schránce, a to je nejméně jedenkrát za čtvrtletí. V tu dobu se přeci připisují úroky, a tak vám dá banka alespoň vědět, o kolik se vaše finance na korunovém účtu rozmnožily. Pokud však máte účet vedený v cizí měně, už tato logická úvaha tolik nesedí, protože na tomto účtu se úroky připisují jedenkrát ročně, na konci kalendářního roku.

Běžné účty nabídne jako základní produkt klientovi každá banka na trhu. Se zvýhodněnými účty pro různé skupiny obyvatelstva je to už větší problém. Studentské účty rozhodně nehledejte u Živnostenské banky, GE Capital Bank, HVB Bank a Citibank. Stejně tak dopadnete i v případě účtu pro mládež do 18 let. Pokud bychom požadavek otočili a zjišťovali, jak banky myslí na seniory, v nabídce největších bank je nemají. Najdete je jen u Poštovní spořitelny a malé Waldviertler Sparkasse von 1842 působící zejména v jižních Čechách.

Ani přímé bankovnictví není bez chybiček

Každý účet je nutné nějakým způsobem obsluhovat. Protože banky chtějí klientům a také sobě dopřát pohodlí bezhotovostních transakcí, nabízejí různě kompletní služby přímého bankovnictví. Co která banka nemá? Dvě z první desítky bank ustoupily od zelených (bezplatných) telefonních linek a nechávají klienty alespoň částečně nést náklady telefonního bankovnictví, a to ČSOB a Citibank.

Další variantou, jak vstoupit do banky je GSM Banking. Klientům ho z gigantů stále ještě nenabízí Komerční banka a pak malé banky, pro které je tato investice nákladná stejně jako vybudování vlastního call centra pro telebanking, ani Citibank „banku v mobilu“ klientů nenabízí.

Depozita - rozložení portfolia jen do omezené nabídky

Pokud bance svěřujete své úspory a očekáváte, že je budete díky různým investičním nástrojům zhodnocovat, tak si nabídku banky nejprve důkladně prostudujte. Některé z bank nabízejí pouze termínované vklady nebo vkladní knížky. Investici do podílových fondů vám prostě nenabídnou. Typickým příkladem je GE Capital Bank, které je bankou specializovanou zejména na půjčky a úvěry.

A co s úvěry?

Peníze jen tam, kde neztrácejí hodnotu

Získáte u každé banky stejnou možnost půjčit si, na co právě potřebujete? Pokud odhlédneme od scoringu (hodnocení schopnosti splácet úvěr), který banka provádí před každým poskytnutím úvěru, tak většina bank v první desítce nabízí jak kontokorent, tak. V případě, že se rozhodnete pořídit si na úvěr bydlení, můžete u jedné z velkých bank narazit. Citibank, totiž hypotéky nemá ve své produktové nabídce. Slibuje však, že by se to v nejbližší době mělo změnit. Uvidíme…

Banka Chybějící produkt Citibank GSM Banking, hypotéka Česká spořitelna Charge karta ČSOB Roční frekvence výpisů eBanka Bezpečnostní schránka, kreditní karta GE Capital Bank Studentský účet, investice do fondů HVB Bank Studentský účet, vlastní bankomaty Komerční banka GSM Banking Raiffeisenbank Charge karta Živnostenská banka Bezpečnostní schránka, studentský účet

Zdroj: banky

Pokud byste rádi do banky uložili cennosti po babičce, tak rozhodně nepochodíte u Živnostenské banky a eBanky. Ani jedna z bank svým klientům neumožňuje dát věci do úschovy. Živnobanka schránky zrušila, protože nebyly dostatečně využívány a jediná pobočka, na které vám tuto možnost nabídne eBanka, je v Českých Budějovicích.

Jestli jste v některých odstavcích marně hledali Raiffeisenbank nebo Českou spořitelnu, pak vězte, že ani tyto nejsou bez drobné vady na kráse. Obě dvě jmenované drobné klientele nabízejí platební karty typu charge.

A výsledek?

Podíváme-li se na chyby a chybičky bank globálně, zjistíme, že u velké trojky finančních domů najdeme jen drobné nedostatky, ale i ty mohou leckoho přimět k přestupu jinam. V případě malých bank jsou nedostatky daleko markantnější, ale je nutné říci, že je vždy třeba individuálně zvážit, jak významný je pro vás daný nedostatek ve srovnání s kvalitami nabízenými příslušnou bankou.

Které služby vám u té vaší banky chybí? Budete hledat jinde? Napište nám, těšíme se na vaše názory.