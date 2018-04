Co nového ve financích v březnu

Osobní finance

Nové balíčky Komerční banky – vše za jeden poplatek

V polovině března uvedla KB na trh dva nové balíčky „all inclusive“, kdy za jeden poplatek klient získá nejvyužívanější produkty a služby. Extra konto za měsíční poplatek 125 korun zahrnuje transakce zadané přes internetové nebo mobilní bankovnictví, došlé platby, zadávání, změny nebo rušení trvalých příkazů k úhradě prostřednictvím internetu a vklady hotovosti na pobočkách KB.

Od začátku května bude ČSOB nabízet nové balíčky osobních účtů

ČSOB Aktivní konto bude možné pořídit za 100 korun měsíčně, pro méně aktivní klienty banka připravila ČSOB Konto za 50 korun měsíčně a naopak bohatě vybavené ČSOB Exkluzivní konto za cenu 400 korun. Všem balíčkům je společné, že klienti neplatí za kanál přímého bankovnictví, za platební kartu pro sebe a svého partnera a za úvěrový rámec ve výši přinejmenším 10 tis. korun.

Citibank nabízí kreditní karty bez ročního poplatku

Od poloviny dubna bude roční vedení kreditní karty Classic bez poplatku. Banka zrušila podmínku pro bezplatné vedení karty (nutnost utratit kreditní kartou 36 tis. ročně). Karta nabízí bezúročné období až 55 dní a dále úrokovou sazbu začínající již od 9,9 %.

Klienti ČSOB neplatí za vydání a vedení kreditní karty

Klienti ČSOB neplatí žádný poplatek za vydání kreditní karty. Pro držitele Aktivního a Prémiového konta je zdarma i vedení kreditní karty. Klienti, kteří u ČSOB žádné konto nemají, zaplatí za vedení kreditní karty 400 korun měsíčně. S ČSOB kreditní kartou je možné využít CashBack – výběr hotovosti u pokladen u vybraných obchodníků zdarma. Bezúročné období karty je 45 dnů, úroková sazba činí 19,2 % p.a.

Medifin zaplatí brýle, lázně i nový nos

Spotřebitelský úvěr Medifin od Home Credit je přímo určen pro financování nadstandardních lékařských zákroků. V rámci ČR nabízí Medifin téměř 400 zdravotnických zařízení. Jejich výčet zahrnuje špičkové kliniky, privátní ordinace lékařů, optiky i lékárny. Úvěr je poskytován s akontací 0 %, ve výši 3 tis. – 30 tis. korun bez ručitele, s dobou splácení od 6 do 36 měsíců. První splátku hradí klient měsíc po zákroku.

Pojištění

Bezplatný on-line přístup k účtu penzijního připojištění AXA

Pokud si klient zažádá o novou službu, může sledovat stav svého účtu penzijního připojištění včetně detailů plateb, státního příspěvku a zhodnocení vložených prostředků. Brzy bude on-line služba nabídnuta také klientům životní pojišťovny.

Bydlení

Hypotéku od Raiffeisenbank lze nově splácet až 40 let

S účinností od počátku března Raiffeisenbank nabízí hypoteční úvěry se splatností 40 let. Nabídka je určena pro klienty do 30 let, max. věk klienta v době ukončení splatnosti je tedy 70 let. Úvěr se 40letou splatností je určen především pro klienty, kteří chtějí mít nižší měsíční splátku.

Buřinka rozšiřuje od dubna nabídku úvěru HYPO TREND o pevnou úrokovou sazbu

Stavební spořitelna České spořitelny uvádí od dubna na trh překlenovací úvěr HYPO TREND s pevnou úrokovou sazbou a pevnou splátkou úvěru po celou dobu splácení. Současně Buřinka snižuje úrokové sazby a minimální měsíční platby na úvěr u všech typů překlenovacích úvěrů.

Klient si dnes může vybrat ze dvou typů úvěrů – TREND a HYPOTREND. Překlenovací úvěr TREND je bez zajištění nemovitostí, úvěr HYPO TREND je s povinnou zástavou nemovitosti. U úvěru HYPO TREND se klient dále může rozhodnout pro úvěr s variabilní, nebo nově s pevnou úrokovou sazbou.

U úvěru TREND se snižují úrokové sazby na 6,35 % p.a., u úvěru HYPO TREND s variabilní úrokovou sazbou na 3,95 % p.a. a u úvěru HYPO TREND s pevnou sazbou činí sazba 4,85 % ročně.

Investice

Hypoteční banka vydává emisi hypotečních zástavních listů s úrokovou sazbou 4,65 %

v celkovém objemu 1 miliardy korun. Nominální hodnota dluhopisu je 10 tis. korun, fixní kupon činí 4,65 % ročně se splatností 5 let. Institucionální i soukromí investoři si mohou HZL koupit prostřednictvím elektronické služby Patria Direkt. HZL Hypoteční banky mají kladný reálný úrokový výnos, který nepodléhá zdanění, neboť výnosy z prodeje HZL jsou využity na financování hypoték určených na investice do nemovitostí.

Zhodnocení finančních prostředků v rodině fondů Komerční banky

KB přichází s novou možností pro klienty – rodinou KB fondů. Do rodiny patří konzervativní KB Peněžní trh, střednědobý KB Dluhopisový a dlouhodobý KB Akciový. Zcela novým fondem této nabídky je smíšený fond KB Realitních společností se zaměřením na akcie a dluhopisy nemovitostních a developerských společností zejména středoevropského regionu. Podílové listy lze koupit na všech pobočkách KB a dále pomocí telefonního či internetového bankovnictví.