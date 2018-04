Co nového ve fondovém byznysu

Český finanční sektor rozhodně neupadá do hlubokého letního spánku. Vláda úspěšně zakončila privatizaci Komerční banky a fondový byznys je také v neustálém víru změn. Investiční společnost InvestAGe, spravující zhruba 500 mil. Kč ve třech fondech, již od jara hledá nového vlastníka, který by společnosti zajistil dynamičtější rozvoj především v oblasti získávání nových aktiv pod správou. Investiční společnosti stojící mimo velké bankovní domy či mezinárodní finanční skupiny se na stále konkurenčnějším českém trhu těžko prosazují, a to především kvůli omezenějším prostředkům na marketing a slabší distribuční síti. Majoritním akcionářem InvestAGe IS jsou firmy okolo společnosti ImAGe Group, a.s.

Nejžhavějším kandidátem na převzetí InvestAGe IS je J&T Asset Management (JTAM), která spravuje asi 1,4 mld Kč ve svých fondech. JTAM je součástí velmi ambiciózní finanční skupiny okolo J&T Banky, která vznikla na základech zkrachovalé Podnikatelské banky zakoupené slovenským kapitálem. Nákup další investiční společnosti je pro JTAM logickým krokem, protože lukrativnost byznysu správy aktiv je přímoúměrná velikosti spravovaných aktiv a ve velmi konkurenčním prostředí ovládaném bankovními domy se bez akvizic roste velmi těžko. I kdyby k prodeji došlo, bude JTAM stále malou investiční společností, jejíž hlavním úkolem bude budování silného jména, které je na pozadí neustálých finančních krachů velmi důležité.

Česká spořitelna in, Wood & Co out

Wood & Co. se i přes relativní úspěchy v distribuci zahraničních fondů chystá z tohoto odvětví částečně vycouvat. Hodlá totiž obsluhovat již jen institucionální klienty. Tato změna strategie zřejmě souvisí s celkovou reorganizací společnosti, v rámci které se omezily středoevropské aktivity jen na Českou republiku a Polsko. Z tohoto kroku zřejmě nejvíce vytěží další nezávislí distributoři jako jsou Baader, BBG Finance a Raiffeisen CI. Do oblasti distribuce zahraničních fondů se chystá na konci září velmi razantně vstoupit i Česká spořitelna, která rozšíří své fondové portfolio (SIS, Erste Sparinvest a ING IM) o fondy několika světových investičních společností.

Konec CAM

Vzhledem ke specifikám českého kapitálového trhu se německá banka Commerzbank rozhodla pohltit svou dceru Commerz Asset Management (CAM) a nabízet služby správy aktiv a distribuce fondů pouze v rámci banky. Podobným procesem prochází i Raiffeisen Capital Invest. Jak Commerzbank, tak i CAM mají licenci obchodníka s cennými papíry a malá velikost českého kapitálového trhu takový „luxus“ (na západ od nás naprosto běžný) neospravedlňuje. Klienti navíc běžně požadují při svěření svých prostředků od správcovské firmy bankovní garance, což při provádění správy bankou přirozeně odpadne.