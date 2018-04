Co obnáší pozice Country Manager

Informuje vedení firmy přímo v zahraničí. Tato pozice vyžaduje manažerské zkušenosti a vysokou flexibilitu, ochotu cestovat, protože Country Manager se často přesunuje do jiných zemí. Pracovat na pozici Country Managera znamená především velkou zodpovědnost. Kandidát na tuto pozici musí mít velmi dobré manažerské schopnosti, iniciativní a kreativní přístup, samostatně a rychle se rozhodovat. K náplni práce velmi často patří odpovědnost za přípravu koncepce činnosti firmy a její uvedení do života, rozvoj trhu, zpracování návrhu řízení společnosti.

Měl by být schopný vést tým manažerů z různých oblastí - obchodu, marketingu, logistiky, financí a podobně. Musí být zodpovědný, mít velmi dobré komunikační i vyjednávací schopnosti, prezentační a organizační dovednosti. Country Manager velmi často komunikuje se svou mateřskou společností, účastní se jednání v zahraničí. Dobrá angličtina je proto většinou nezbytností. Dobrým kvalifikačním předpokladem je pro vykonávání této pozice vysokoškolské vzdělání, popřípadě absolvování dalších kurzů, zaměstnavatel může požadovat i absolutorium MBA i delší pracovní zkušenosti ze zahraničí. Za splnění takových požadavků je obvykle nabízena atraktivní odměna včetně bonusů podle úspěšnosti společnosti. Konkrétní mzdové rozmezí se může pohybovat od 50000 do 300000 korun, záleží na velikosti a úspěšnosti firmy.



