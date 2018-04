Co od účtu čekáme?

Pokud máme zájem jen o základní služby, chceme za ně platit co nejméně a dáváme přednost osobní návštěvě banky. Nejlevnější je stále Česká spořitelna, IPB (divize ČSOB) a ČSOB.Rozhoduje-li počet poboček a bankomatů, pak je na tom dobře Česká spořitelna, Komerční banka a IPB spolu s ČSOB.Pokud chceme základní služby za co nejnižší cenu a nechceme v bance stát fronty, vybereme si pravděpodobně IPB (divizi ČSOB), ČSOB, Živnostenskou banku nebo Komerční banku, které mají za nejnižší cenu nejkomfortnější obsluhu účtu po telefonu, IPB a Živnostenská banka i prostřednictvím internetu. Někdy může být sice telebanking nebo internetové bankovnictví zdarma, ale stejně za ně zaplatíte, protože spojení hradíte ze svého.Dáváme-li přednost především přímému bankovnictví a chceme-li obsluhovat svůj účet převážně telefonicky nebo pomocí internetu i za cenu vyšších poplatků, pak bude vyhovovat eBanka, IPB (divize ČSOB), Živnostenská banka nebo Bank Austria Creditanstalt.Požadujeme-li, aby naše konto umělo víc než jen platit účty, můžeme zvolit inteligentní konto u eBanky, Flexikonto u GE Capital Bank nebo Privátní TOP konto u IPB (divize ČSOB).Pokud máme zájem nejen o běžné bankovní služby, ale chceme pod jednou střechou nakoupit i penzijní připojištění, stavební spoření, osobní nebo havarijní pojištění, případně ještě podílové fondy, máme na výběr Českou spořitelnu, Komerční banku, pobočky ČSOB, respektive IPB, které mají zatím nejkompletnější nabídku.Pro mladé klienty jsou výhodnější specializované účty. Mají některá zvýhodnění - většinou to bývají vyšší úroky z účtu a nižší poplatky. Někdy také nabízejí zvláštní prémie. Dá se vybrat Sporostudent a Sporojunior u České spořitelny, Gaudeamus u Komerční banky, Studentské konto u IPB a Junior a Student program u ČSOB, Junior účet u Poštovní spořitelny.