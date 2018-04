Co ovlivňuje vývoj kurzu koruny, eura a dolaru

. CO JE TO FOREX: Forex (foreign exchange market) – umožňuje nakupovat a prodávat zahraniční měny v bezhotovostní formě jak jednotlivcům, tak i podnikům a bankám. Je to v podstatě největší trh na světě. Zahrnuje všechna místa, kde se s příslušnými měnami obchoduje. Denní obrat stále roste a v současnosti činí něco kolem čtyř bilionů dolarů. Obchoduje se prostřednictvím telefonní a internetové sítě.