Co penzijní fond, to jiná penze

Přestože podmínky penzijního připojištění jsou definovány zákonem o penzijním připojištění se státním příspěvkem, lze mezi jednotlivými penzijními plány nalézt určité odlišnosti. Nejvýrazněji se penzijní připojištění od různých fondů odlišuje v podmínkách invalidní a pozůstalostní penze, a zejména ve způsobu výpočtu penze. Její výše se odvíjí od celkově naspořené částky na účtu u penzijního fondu. Tyto prostředky rozpočítá fond do penze způsobem, který si určí ve svém penzijním plánu.

Nejčastějším způsobem výpočtu je přístup převzatý od životních pojišťoven, kdy si fond stanoví technickou úrokovou míru. Ta určuje výši minimální zaručené penze, resp. garantovaného zhodnocení naspořených prostředků na osobním účtu účastníka. Při výpočtu penze tedy fond počítá s předpokládaným zhodnocením zůstatku prostředků na účtu účastníka ve výši stanovené technické úrokové míry. V okamžiku přidělení penze se úspory na individuálním účtu účastníka zpravidla započítávají do celkové sumy pojistných rezerv. Penzijní fond pak každý rok propočte potřebnou výši rezerv pro výplaty penze (uvažováno s nejnovějšími úmrtnostními tabulkami ČSÚ), rezervu doplní na její potřebnou výši a zbývající část tohoto zhodnocení rezerv rozdělí mezi příjemce penze formou mimořádné (třinácté) či valorizované penze.

Dalším způsobem výpočtu penze je přístup pomocí střední délky života, který používá PF ABN AMRO. V tomto případě není využívána technická úroková míra a naspořené prostředky se nestávají součástí pojistné rezervy. Úspory zůstávají na individuální účtě a jsou dále zhodnocovány. Toto zhodnocení je vypláceno prostřednictvím třinácté či valorizované penze. V každém roce pak fond výši penze přepočítá podle aktuální střední délky života a zůstatku individuálního účtu.

Jiným, méně využívaným přístupem je výpočet penze podle horní věkové hranice. V tomto případě si penzijní fond stanoví horní věkovou hranici a podle zbývající délky života rozpočítá penzi. V tomto případě nejsou rovněž využívány úmrtnostní tabulky a výše penze je shodná pro muže i ženy. Horní věková hranice je použita pouze k výpočtům, ve skutečnosti neznamená ukončení výplaty penze při překročení stanovené hranice. Tento přístup u nás používá penzijní fond Credit Suisse L&P PF. Ten pro 60-ti letého účastníka považuje za pevně stanovený předpokládaný věk úmrtí až 85 let, což se samozřejmě projeví na výši penze, která bude nižší než při použití úmrtnostních tabulek.

Pro účastníky penzijního připojištění je nejvýhodnější, pokud je garantováno minimální zhodnocení prostředků v průběhu výplaty penze (tzv. technická úroková míra) přímo v penzijním plánu. Ten totiž nelze při současné legislativě dodatečně změnit bez souhlasu účastníka. Pokud by fond chtěl účastníkům zvýšit zaručenou penzi, musel by být vytvořen nový penzijní plán, na který by účastník přistoupil. Zatím jsme však byli svědky výrazného omezování penze v nových penzijních plánech, které buď snížily zaručenou úrokovou míru nebo přestaly výslovně uvádět její výši – při výpočtu penze byla použita aktuálně vyhlášená technická úroková míra v době výpočtu penze. To je logické, neboť starší penzijní plány s velice výhodnými výplatními schématy by mohly pro penzijní fondy v budoucnu znamenat nemalé problémy.

Odlišnosti ve výši zaručené i valorizované penze jsou mezi některými fondy značné. Rozdíl mezi nejkvalitnějším a pro klienta nejhorším výplatním schématem může dosahovat při miliónové částce na účtě až 2 500 Kč zaručené měsíční doživotní penze. Od druhého roku výplaty penze se však tyto rozdíly mohou ještě zvýšit a to především díky odlišnostem v přístupech k připisování podílů na výnosech během výplaty penze.

Penzijní fondy zpravidla v dalších letech výplaty penze valorizují zaručenou penzi. Výši rezervy, která je základem pro výpočet nové penze v dalším roce, neovlivní pouze její zhodnocení ale i především vývoj úmrtnosti mezi účastníky. Tím, že zemřelo více účastníků, než se kalkulovalo, připadne na jednoho účastníka větší část celkové rezervy – tedy penze. Může se tak stát, že fond, který v daném roce připisoval nejnižší zhodnocení, může valorizovat penzi o největší podíl, a to jenom díky tomu, že v daném fondu zemřelo nejvíce účastníků.

Přestože z dlouhodobého hlediska existují mnohem zásadnější faktory pro rozhodování o výběru fondu než je současná kvalita penze, mohla by být její výše dalším kritériem při volbě penzijního fondu.

J ak se různí výše starobní penze u vybraných penzijních fondů?



Pro zodpovězení této otázky jsme srovnali orientační výši penze z aktuálních penzijních plánů na příkladu modelové situace. Modelová situace: Muž a žena ve věku 60ti let naspořili na svém účtu částku 1 mil. Kč. Jakou výši zaručené měsíční doživotní penze dostanou v prvním roce? Vzhledem k tomu, že fondy garantují velikost penze při rozdílných výších TÚM, byla porovnána kvalita penze i při shodném zhodnocení rezervy. Jakou výši penze jim tedy fond vyplatí ve druhém roce za předpokladu zhodnocení prostředků u fondu ve výši 5% p.a.?

Penzijní fond Výše TÚM Muž Žena Měsíční 1) doživotní penze v 1. roce výplaty Měsíční doživotní penze v 2. roce výplaty při zhodnocení prostředků ve výši 5% p.a. Měsíční doživotní penze v 1. roce výplaty Měsíční doživotní penze v 2. roce výplaty při zhodnocení prostředků ve výši 5% p.a. ING PF 2) 3,0% 6 500 Kč 8 100 Kč 5 500 Kč 7 100 Kč Allianz PF 3,0% 6 400 Kč 6 500 Kč 5 400 Kč 5 500 Kč PF ČP 3,0% 6 200 Kč 7 000 Kč 5 300 Kč 6 000 Kč ČSOB PF Stabilita 3,0% 6 200 Kč 6 500 Kč 5 300 Kč 5 500 Kč PF ČS 3,5% 6 100 Kč 6 200 Kč 5 300 Kč 5 400 Kč Generali PF 2,0% 6 000 Kč 7 800 Kč 5 000 Kč 6 700 Kč PF KB 2,0% 5 900 Kč 5 900 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč ABN AMRO PF 0,0% 4 800 Kč 4 900 Kč 3 900 Kč 4 000 Kč CREDIT SUISSE L&P PF 1,8% 4 100 Kč 5 600 Kč 4 100 Kč 5 600 Kč

Zdroj: Výplatní schémata penzijních plánů jednotlivých fondů, úmrtnostní tabulky

ČSÚ pro rok 2001 Pozn.: fondy seřazeny dle výše zaručené měsíční penze zaokrouhlené na stovky pro aktuálně platný penzijní plán, mimořádné zvýšení jedné splátky penze bylo rovnoměrně rozpočítáno do celoročního navýšení, výše penze je uvedena v hrubé výši. Výše penze v druhém roce je pouze orientační, protože její velikost je u některých způsobů výpočtu ovlivněna kromě zhodnocením i vývojem úmrtnosti mezi příjemci penze. Kromě toho je výše valorizace do jisté míry také manažerským rozhodnutím. 1) Penzijní fondy používají při kalkulaci področní penze buď pro klienta výhodnější področní diskontování nebo pro klienta méně výhodné roční diskontování rovnoměrně rozdělené do zvoleného počtu období 2) ING PF vyplácí penzi polhůtně, tzn. až na konci zvoleného období (v tomto případě na konci každého měsíce) Kolik budete mít v důchodu?

