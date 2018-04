Hypotéku a úvěr splácí déle a dráž. Paradox? Ne, je to výhoda, míní

Každý úvěr, včetně toho hypotečního, vyjde tím dráž, čím déle je splácen. Existují ale i situace, kdy vyšší náklady na splácení hypotéky mohou být výhodné.

„Zdá se to skutečně iracionální, ale vyjde to takto lépe a člověk i klidněji spí, když ví, že nejede nadoraz. Raději budu mít větší finanční rezervu, než abych doufal, že nepřijdou větší nárazové výdaje, na které nebudu mít peníze, protože všechno, co vydělám, pošlu bance jenom, abych se hypotéky co nejdříve zbavil,“ říká 28letý prozatím svobodný a bezdětný živnostník v oboru webdesignu Martin Svoboda. Podle něj dnes mnoho mladých lidí utrácí hlava nehlava a nemá žádný finanční plán do budoucna.

Koupě bytu

Martin se rozhodl v roce 2016 koupit byt na pražské Palmovce za 3 100 000 korun. Financovat ho chtěl 90 procenty z hodnoty pořízené nemovitosti z hypotečního úvěru. Aby hypotéku získal, musel z vlastních peněz doplatit deset procent, tedy 310 tisíc korun. Nejdříve počítal s tím, že peníze zaplatí ze svých úspor, ale pak si to rozmyslel.

Z vlastních peněz zaplatil pouze 110 tisíc korun a zbylých 200 tisíc korun načerpal skrze nezajištěný překlenovací úvěr od stavební spořitelny. Byt kupoval loni v létě, úroková sazba u jeho 90% hypotečního úvěru činí 1,89 %. Měsíční splátka ho vychází na 10 160 korun (splatnost 30 let). Další 1 664 korun měsíčně platí za překlenovací úvěr s úrokovou sazbou 4,99 %, který se později překlopí do řádného úvěru. Celková splatnost překlenovacího a řádného úvěru ze stavebního spoření je nastavena na 22 let.

„Bylo mi jasné, že koupí bytu to nekončí. Sám se neopraví, ani nevybaví,“ vysvětluje Martin, proč se rozhodl raději si více půjčit.

Principy finančního plánování

Rozhodnutí Martina schvaluje i jeho finanční poradce. „Když jsem Martina potkal, měl již vybudované správné finanční návyky, totiž, že část prostředků se musí vždy odložit stranou. U mladých lidí je podobný přístup vzácný, možná je to dáno i tím, že Martin pochází z rodiny, kde oba jeho rodiče podnikají. Po několika sezeních a po představení základních pravidel finančního plánování, jsme se celkem rychle sladili, jak budeme dále postupovat,“ říká finanční poradce Vladimír Weiss z Partners, který začal s Martinem spolupracovat před dvěma lety.

Základem v situaci, ve které byl i Martin, je, aby měl člověk vždy našetřenou železnou finanční rezervu pro případ neočekávaných nebo nevyhnutelných výdajů. Výše takové rezervy by měla přitom dosahovat přibližně tří až šestinásobku jeho měsíčních výdajů.

„Při odpovědném hospodaření s penězi se nedá finanční rezervou i za cenu delšího a nákladnějšího splácení hypotéky nic zkazit. Pokud se v čase ukáže, že byl klient příliš opatrný, může provádět mimořádné splátky své hypotéky téměř kdykoli, 25 procent hypotéky přitom může uhradit zcela zdarma každý rok,“ říká Vladimír Weiss s upřesněním, že toto ale neplatí pro Martina, který sjednával hypotéku v létě 2016 za starých legislativních podmínek.

„Na trhu jsou však banky, které umožňují jednoroční bezplatné mimořádné splátky ve výši 10 procent i těm, kterým to nezaručuje platnost zákona o spotřebitelském úvěru,“ dodává poradce.

Co vám přinese minimalizace splátky? Schopnost splácet (i během mateřské, rodičovské, při výpadku přijmu, při neočekávaných výdajích apod.).

Způsobilost tvořit další rezervy (pro mimořádné splátky a další výdaje).

Větší svobodu; snáze se vám budou dělat významná rozhodnutí (změna práce, vlastní podnikání, založení rodiny, cestování).

Splátka úvěru pravděpodobně nebude dusit váš měsíční rozpočet. TIP: Suma měsíčních splátek všech úvěrů by neměla překročit 30 % příjmu domácnosti.

Rozhodnutí, které zvolil Martin, nemusí vyhovovat všem. „Lidé raději primárně upřednostní nákladovost úvěru a nevěnují dostatek pozornosti výši splátky, která je však může přivést do finančních nesnází,“ poznamenává Vladimír Weiss.

Investice do fondů

Martin Svoboda je se zvoleným řešením pořízení vlastního bytu spokojený. I když se jako živnostník musí otáčet, nežije z hlediska financí nadoraz. Zbývají mu volné peníze. Rozhodl se proto, že se pokusí alespoň z části „vydělat“ na úhradu úroků a poplatků nejen za překlenovací úvěr, ale i hypotéku prostřednictvím dlouhodobého investování do podílových fondů. Každý měsíc investuje do dvou portfolií složených z podílových fondů po dvou tisících korunách. V jednom chce peníze vybírat po pěti letech, ve druhém po 20 letech. Investované peníze má v plánu použít i na mimořádnou splátku hypotečního úvěru.

„Za správu portfolií platím rozumné poplatky. Portfolia mám zaměřená globálně, jsou široce diverzifikovaná a zvolené fondy investují mé peníze v rozvinutém světě. U dvacetileté pravidelné investice počítám s průměrným výnosem tři až pět procent ročně,“ říká Martin.

Současně má uzavřené i státem podporované doplňkové penzijní spoření, kde odkládá 1 500 korun měsíčně na stáří, protože jako podnikatel bude mít oproti zaměstnancům výrazně nižší starobní penzi. Martin má rovněž uzavřené životní pojištění pro případ, kdyby se mu něco stalo, dále posílá téměř 900 korun měsíčně na stavební spoření a na běžném a spořicím účtu má nyní k dispozici 70 tisíc korun.

