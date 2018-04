Co prozradí rozbor písma

V Agentuře Bibo, která zprostředkovává hlídání dětí, chtějí mít co největší jistotu, že do rodin posílají spolehlivé pracovnice. Jejich prověřování je proto doplněno grafologickým rozborem, tedy analýzou rukopisu. „Samozřejmě, že to není všechno, důležitější je pro nás praxe, která toho prozradí mnohem víc,“ říká Lenka Čerstvá, jež zaměstnance vybírá. Proč tedy grafologii používá? „Je to podobné, jako byste se ptali, proč požadujeme výpis z rejstříku trestů. Ten má také většina lidí čistý, ale snažíme se pracovnice podchytit ze všech stran kvůli bezpečnosti dětí.“

Grafologie může najít uplatnění bez ohledu na profesi. Ze sklonu, velikosti či hustoty písma lze vyvodit, nakolik je uchazeč kreativní, loajální, poctivý, jakou má energii, schopnost dokončovat rozdělanou práci či spolupracovat v týmu.

Pozor na zjednodušení

Neexistují jednoduché poučky ve stylu – kdo má příliš kulaté bříško u písmene „b“, je takový a takový. „Pokud se vlastnosti vyvozují jen z jednotlivých detailů, pak má rozbor celkově velmi nízkou hodnotu. Na písmo se musíme dívat jako na celek, zachytit jeho celkový výraz, jako například napjatost nebo uvolněnost, živost nebo strnulost a podobně,“ popisuje Helena Baková, lektorka České grafologické komory. Až po posouzení celku se grafolog zaměřuje na jednotlivé detaily. Je tedy třeba, aby text, který analyzuje, byl dostatečně dlouhý, zhruba třicetiřádkový. Měl by být spontánní, nikoliv opisovaný.

Zájem mají zahraniční firmy

Podle psycholožky Ivy Mikyškové z terapeutického institutu Aktip, která pořádá kurzy grafologické analýzy, mají o rozbor písma uchazečů zájem především střední a vetší společnosti, zejména zahraniční. „Typická zakázka je od firmy, která má dvacet a více zaměstnanců. Požadují buďto analýzu více kandidátů například do administrativy, nebo třeba dvou až tří uchazečů do vyššího managementu. V druhém případě chtějí rozbor širší,“ popisuje Mikyšková.

Ručně psaný životopis či průvodní dopis na nelinkovaném papíře někdy vyžadují třeba také nemocnice, museli ho takto vypracovat i účastníci nedávného konkurzu na místo ředitele Národního divadla.

Grafologický rozbor neprozradí úplně všechno. „Vhodně však doplňuje psychologické testy a umožňuje výběrové řízení zpřesnit a mnohdy i objevit nové informace,“ říká pražská grafoložka Šárka Lukešová.

Rozbor může mít v personalistice význam i pro jednotlivé uchazeče, kteří si nechají zhotovit „profesní diagnostiku“, tedy rozbor svých vloh k určitému zaměstnání.

Grafolog by měl hned zpočátku odmítnout analyzovat rukopis, jehož autor s rozborem nesouhlasí. „Někdo třeba požaduje charakteristiku nadřízeného jako základ argumentace proti němu. To samozřejmě odmítám,“ říká Iva Mikyšková.

Jak poznat seriózního grafologa

Mnozí lidé, včetně některých personalistů, grafologii nevěří a řadí ji kamsi mezi numerologii a vykládání karet. Příčinou je zejména to, že výklad rukopisu je v Česku volnou živností a pro výkon tohoto povolání se nevyžaduje žádné zvláštní vzdělání ani zkoušky. Jak tedy rozeznat seriózního grafologa, který své poznatky nabyl dlouholetým studiem, od „šarlatána“?

„Zájemce by si měl zjistit, jaké má grafolog odborné vzdělání a jaká organizace garantuje jeho způsobilost,“ doporučuje Helena Baková. Je lektorkou České grafologické komory, která pořádá studium a semináře, podobně působí Asociace grafologů ČR a další organizace.

Grafolog by měl mít znalosti z psychologie. Pomoci při výběru toho, kdo rozbory provede, může i délka praxe grafologa a jeho reference od dalších firem.

„Dalším vodítkem je, jestli k rozboru požaduje dostatečné množství materiálu a nedělá ho jen z několika slov či vět, a také zda si na zpracování rozboru vyhradí určitý čas a nesnaží se oslňovat bleskovými posudky pouze z prvního pohledu,“ doplňuje Helena Baková.

Grafolog chce obvykle znát věk a pohlaví autora textu, stupeň vzdělání a chce být informován o tom, zda pisatel prošel vážnějšími nemocemi či úrazy, které by mohly jeho písemný projev ovlivnit. „Dobrý grafolog nijak nehodnotí a neposuzuje pisatelovu osobnost, ale pouze ji co nejvýstižněji vykládá,“ říká k výsledkům rozboru Helena Baková. Cena rozboru se obvykle pohybuje mezi tisícem a dvěma tisíci korunami.

Rada MF DNES

Grafolog musí mít váš souhlas I když po vás firma výslovně požaduje ručně psaný životopis, grafologovi by ho neměla předat bez vašeho souhlasu. Není-li forma životopisu určena, napište jej raději na počítači.