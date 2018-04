Co působí na kurz futures kontraktu

Jedním ze sektorů, kde se výrazně odráží sezónní vlivy jsou obilniny. Jak jistě všichni víte a jak jsme zmínili výše, obilniny prochází cyklem setí, klíčení, kvetení, zrání a sklizně. Vezměme to od konce, v době sklizně se obvykle dostává na trh velké množství obilovin, zvýšená nabídka při stagnující poptávce pak tlačí cenu dolů.

Poté, co skončí přetlak nabídky cena obilnin zase roste. Sezónní vlivy se zdají na první pohled jednoduché a snadno predikovatelné, nejásejte, tak jednoduché to není a v některých případech se může trh vyvíjet zcela opačným směrem, než by sezónní chování naznačovalo. Například ceny komodit budou jen těžko, i když sezóně růst v období deflace a naopak klesat při silné inflaci. Je jednoduché pochopit sezónní vlivy například u obilnin nebo masa, horší je to pak například u akcií. Ano, i u akcií lze najít sezónní vlivy, přičemž celou řadu z nich zatím nedokázal nikdo přesvědčivě vysvětlit.

Nepředpokládané události – všichni asi víte, že když je nabídka vysoká, cena je nízká a když je nabídka nízká, cena je naopak vysoká. Úroveň nabídky je často v případě komodity ovlivňována počasím. Jestliže přijde suchá a mrazivá zima, bude to mít negativní vliv na ozimou pšenici. Nemalý vliv na tyto trhy hraje i politika. Jsou to jednak přímé vstupy státu do volné soutěže, jako například zemědělské dotace, dovozní cla a podobně, ale i kartelové dohody například mezi zeměmi Organizace zemí vyvážejících ropu.

Nebezpečí války se obvykle nejvíce odráží v růstu cen zlata. Pokud je teritorium nějakého válečného konfliktu významným dodavatelem nějaké komodity, pak stoupá i cena této komodity. Obchodníci mají strach z výpadku dodávek a nakupují. Nana úrokové míry, měny a akciové indexy má největší vliv rozhodování centrálních bank. Na ceny komodity mají ale vliv i odbory, v případě stávek totiž dochází k výpadkům v dodávkách a tím i k růstu ceny.

Očekávání – jedná se o přesný opak předchozího odstavce. Jestliže se s něčím na trhu počítá, očekává se to, pak po oficiálním potvrzení se kurz nepohne, tak jak by někteří předpokládali, nýbrž se často pohybuje v opačném směru. I zde platí staré burziánské pravidlo „buy the rumour, sell the fact“. Očekávání trhu bývá zakomponováno v ceně. Aktuálním příkladem je Irák. Vzhledem ke skutečnosti, že všichni útok očekávají, trh ropy roste, počítá se dopředu s rizikem nedostatku. Jestliže útok nepřijde, cena o tuto hodnotu zpět oslabí.

Není nikdo, kdo by mohl se stoprocentní pravděpodobností říct, kde se budou nacházet ceny komodit za rok, za tři měsíce nebo za týden. Přesto existují cesty, jak vývoj cen odhadnout. Spotové ceny jsou závislé jen na okamžité nabídce a poptávce, na rozdíl od toho ceny futures kontraktů v sobě zahrnují i očekávání.

