Co radí bankéři?

Tomáš Kofroň, Raiffeisenbank

Vzhledem k tomu, že pro nejbližších několik let nelze počítat s razantním snižováním úrokových sazeb, lze doporučit spíše sazby ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, tedy od pěti let výše. Desetileté fixace jsou tak zajímavé pro svoji „bezpečnost“ danou jistotou výše splátky. Proti tomu však stojí nemožnost umořit část nebo celý úvěr mimořádnou splátkou bez sankcí. Navíc platí, že delší doba fixace znamená vyšší úrokovou sazbu. Faktorem pro výběr tří- a pětiletých sazeb je jejich přijatelná výše.



David Sahula, ČMHB

V současné době bychom zájemcům o hypotéku obecně doporučili minimálně pětiletou fixaci úrokové sazby. Úrokové sazby začaly všeobecně mírně růst a není zřejmé, že by se tento vývoj v dohledné době zastavil. Volba fixace úrokové sazby je individuální záležitostí. Pokud klient neplánuje v období deseti let předčasně splatit úvěr a požaduje vyšší míru jistoty, pak mu vzhledem k vývoji úrokových sazeb můžeme doporučit desetiletou fixaci.

Pavel Hejzlar, ČSOB

ČSOB uvedla novinku v podobě fixace úrokové sazby až na třicet let - takzvané superdlouhé fixace. Současné nízké úrokové sazby si tedy zájemci mohou zajistit až na celou dobu splatnosti hypotéky. Sazby přitom nejen dle analytiků ČSOB mají v budoucnu významně růst. Zafixovat úrok na celou dobu hypotéky a splácet pořád stejně vysoké splátky je velice výhodné především v dnešní době, kdy jsou dlouhodobé fixace v ČSOB stále za historicky nízké sazby. Z toho důvodu klientům doporučujeme využít dlouhodobé a super dlouhé fixace úrokové sazby.



Stanislav Rokos, GE Capital Bank

Delší doby fixace sazeb než optimálních pět až deset let například několik desítek let jsou již z pohledu klienta sporné. Jednak je v tak dlouhém horizontu prakticky nemožné predikovat vývoj úrokových sazeb, dále lze očekávat přijetí eura a s ním spojené vyrovnávání úrokových sazeb v České republice se sazbami v eurozóně, které jsou nižší.



František Pavelka, Wüstenrot

Pokud chce klient v krátké době splácet mimořádné splátky, pak bych doporučoval jednoletou nebo dvouletou fixaci. Jinak pětiletou, protože u dlouhodobějších fixací může klient prodělat vzhledem k cyklickému vývoji úrokových sazeb.



Ivo Polišenský, Živnobanka

Nečekáme do budoucna, že by úrokové sazby nějak dramaticky rostly a i při častější obnově fixace pak bude jednoletá sazba ve srovnání s delšími fixacemi pro klienty Živnobanky velmi výhodná. Při rozhodování o délce fixace klientům doporučujeme, aby zvážili, jak velkou částku z rodinného rozpočtu mohou dát na splátky hypotéky. Pokud je splátka úvěru jen malou částí v rodinném rozpočtu, doporučili bychom klientovi spíše kratší fix s možností předčasného splacení vždy na konci fixního období.





Úrokové sazby hypoték rychle rostou.

Více ZDE .

Pokud je splátka hypotéky významnou položkou v rodinném rozpočtu, je výhodnější delší fixace. Klient si za cenu o něco málo větší koupí jistotu stejné hodnoty splátek po celé fixní období. Na konci fixace mu pak již zbývá jen menší část jistiny, kterou může uhradit v případě potřeby z jiných zdrojů.Vývoj úrokových sazeb v horizontu deseti a více let nelze v současné době predikovat, proto bude záležet na potřebách klienta, zda bude dávat přednost neměnné výši splátky při relativně vyšší úrokové sazbě, nebo zvolí strategii několika změn střednědobých fixací v průběhu splácení. Vzhledem k současnému rostoucímu trendu úrokových sazeb doporučujeme zvolit delší období fixace úrokových sazeb, tedy pět a více let.